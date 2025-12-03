全球控烟斗争：烟草大国瑞士成“落后生”

《世界卫生组织烟草控制框架公约》呼吁各国政府对所有烟草产品进行监管。 Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

瑞士让人想到什么味道？青草 、巧克力、咖啡，抑或奶酪？其实瑞士还有一种不太为人知的“味道”-烟草。瑞士不仅是阿尔卑斯奶牛的乐园，也是国际烟草企业的“绿洲”。

《世界卫生组织烟草控制框架公约》(FCTC)缔约方会议第十一届会议日前在瑞士日内瓦闭幕。但是，在公约生效20年后的今天，鉴于烟草公司在瑞士的强大势力，该国议会尚未批准这一公约。

作为世界卫生组织(WHO)总部所在地，日内瓦目前是全球控烟之都。今年11月，继《世卫组织烟草控制框架公约》会议后，《消除烟草制品非法贸易议定书》缔约方也在这里举行会议。

《世界卫生组织烟草控制框架公约》 《世界卫生组织烟草控制框架公约》是世界卫生组织主持谈判的第一项国际条约。 公约致力于促使各缔约方终结“烟草流行的全球化”，并为此提供了法律框架和一系列烟草控制措施，例如：在香烟包装上印制健康警示、制定禁烟法律以及提高烟草制品税。 该公约共有183个缔约方。瑞士政府于2004年6月签署了该公约，但至今尚未获得联邦议会的批准。 2025年是公约生效20周年。该公约现已成为联合国历史上迅速获得最广泛接受的条约之一。

《烟草控制框架公约》秘书处代理负责人Andrew Black在缔约国会议闭幕新闻发布会上宣布，会议“通过了多项关键决定…… 这些决定将加强条约的执行……有助于在未来几年拯救数百万人的生命，并保护地球免受烟草造成的环境破坏。”

这些措施包括解决烟草制品废弃物及相关副产品造成的环境污染问题，以及在联合国所有场所全面禁止使用烟草制品和电子烟。会议还重申了为国家控烟项目提供资金的重要性。

受“浸染”的会议

但是，《烟草控制框架公约》(FCTC)第十一届缔约方会议上，由于在规定时间内未能达成共识，两项议程项目不得不推迟到定于2027年在亚美尼亚举行的第十二届缔约方大会上讨论。公约秘书处高级法官Kate Lannan解释说，这两项议程项目涉及“各国采取措施打击尼古丁成瘾的义务”，同时“保障这些措施免受烟草业干扰，并抵制‘烟草产品有害性降低’这类误导性声明”。

具体来说，误导性声明指的是烟草巨头提出的、诸如“加热烟草制品比香烟对健康的危害更小”等讯息。“烟草业以自身的商业视角传播的这些信息与人类的健康权和《公约》完全不符。”缔约方会议主席Reina Roa博士强调说。

Andrew Black补充说，对于《烟草控制框架公约》而言，“烟草业令人难以置信的干预”仍然是全球范围内实施真正有效的烟草控制的主要障碍之一。他还透露，烟草业对本次缔约方会议表现出特别浓厚的兴趣，已有报道称，烟草业试图对谈判施加影响。

一位欧盟国家代表团成员告诉Euractiv网站：“我们可以看出，许多代表团可能都听取了烟草业汇报。他们重复着同样的论点，有时甚至一字不差。”

根据相关报道，本次缔约国会议上，一些小国不约而同地转述了烟草商所宣扬的“风险降低”的论点。

遍布世界每个角落的影响力

据2025年《全球烟草业干预指数》(Global Tobacco Index)显示，烟草公司的干预策略在全球范围内非但没有减少，反而越来越咄咄逼人。

11月中旬发布的相关报告指出，制造商试图积极干预政策的制定和实施，他们向许多国家的决策者承诺投资和就业、组织参观工厂或发起社会责任倡议。

许多政府正屈服于压力。在指数报告评估的100个国家中，近半数(46个)国家的烟草行业影响力有所增强；30多个国家取得了控烟进展，而采取新措施或加强现有措施执行力度的国家仅有18个。

瑞士成绩垫底

在“受烟草工业影响”方面，瑞士表现落后，在国家排行榜上位居倒数第二，仅略强于排名最后的多米尼加共和国。而且，瑞士的得分还在持续恶化(分数越高，排名越低)，从2021年的92变成2023年的95，最终在2025年稳定在96。

要说明这一糟糕的结果，首先需要指出是，瑞士虽是《世界卫生组织烟草控制框架公约》的总部所在地，但却也是少数几个未批准该公约的国家之一。因此，瑞士不受任何相关国际承诺的约束。

尽管瑞士于2004年签署了《烟草控制框架公约》，但至今仍未被联邦议会批准，因议会中的不同利益代表无法对公约要求达成一致。医疗专业人士呼吁瑞士批准该公约，而商界则持反对意见。

烟草巨头的总部

烟草业是瑞士经济的重要组成部分。多年来，这个阿尔卑斯山国一直是世界三大烟草巨头-菲利普莫里斯国际公司(PMI)、英美烟草公司(BAT)和日本烟草国际公司(JTI)-的总部所在地。除此之外，这里还有诸如奥廷格·大卫杜夫(Oettinger Davidoff)和维利格(Villiger Söhne)等其他一些企业。

这些企业对瑞士来说是重要的税收和就业岗位来源。根据《全球烟草业干预指数》报告，这些公司，特别是位于纳沙泰尔的菲利普莫里斯国际超现代化的研发中心经常接待其他国家决策者的访问。

诸多政治影响

烟草业对瑞士经济贡献巨大，与瑞士政界关系也因此十分密切。这两个领域之间众所周知的渗透性是瑞士排名靠后的主要原因。

“议会与烟草游说集团之间存在着数量惊人的直接联系，”专门监测瑞士利益集团的组织“游说观察”(Lobbywatch)表示。该组织也参与了“烟草业干预指数”的编订。

据该组织的调查，瑞士联邦议会中约有30名议员与烟草业保持着直接或间接的联系，其中包括负责烟草监管的议会委员会成员-而这些委员会的审议过程都是保密的。一些议员甚至会将联邦大厦议事区的准入证交给烟草业代表。

瑞士制度允许议员在履行其政治职务之外，接受各种私人团体和组织的聘用。这些利益关系必须申报，但报酬金额无需申报。

欧洲议会与瑞士议会的游说规则有所不同。烟草业也在欧洲议会开展积极且合法的游说活动。不过，他们必须在透明度登记册上登记，提供有关其游说工作的资金投入、活动目的和会面对象等信息。在欧洲议会，为议员支付款项，不被视为游说方式，而被视作贿赂。

控烟力度不足

而在瑞士，没有任何法律禁止烟草业为政客或政党提供竞选资金(右翼人民党和自由民主党在2023年联邦大选期间就从菲利普莫里斯获得了资金)，也没有任何法律禁止烟草业参与政策制定。

“游说观察”组织(Lobbywatch)认为，“在‘无烟童年’(Children Without Tobacco)公民动议这项实施过程中，烟草游说团体对立法程序的影响显而易见。“这项于2022年通过的动议禁止针对儿童和青少年的烟草广告，是瑞士多年来首批针对烟草工业的重要监管措施之一。游说观察组织指出，该动议的一些关键条款随后被“弱化”。

《全球烟草业干预指数》认为，所有这些都是“瑞士在控烟方面法律薄弱”的反映。根据最新的“烟草管控排行榜”(2021年)，瑞士是继波黑之后，欧洲大陆烟草监管第二宽松的国家。

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：郭倢/dh)

