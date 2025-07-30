塑料污染全球条约：日内瓦的最后一搏

日内瓦湖清理活动中，志愿者在收集湖畔的塑料垃圾。 Keystone / Jean-Christophe Bott

日内瓦正筹备举行最后一轮谈判：预计会议将达成一项全球塑料污染防治条约。上次谈判受挫“流产”。这一次，关键要看沙特、俄罗斯、伊朗和中国等几个反对塑料减产的国家怎么表态了……

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从下周开始，日内瓦万国宫将变身为紧张焦灼的谈判舞台。与会各国最终可能达成一项旨在终结全球塑料污染的历史性协议。

8月5日至14日，来自世界各地的170个代表团将齐聚日内瓦湖畔，敲定这份史无前例且具有法律约束力的文本。但在签署条约之前，还有几个棘手的问题需要解决。

全球每年生产超过4亿吨塑料，其中一半用于一次性使用。这些塑料垃圾中只有不到10%被回收利用，其余有的堆积在垃圾填埋场，有的分散至土壤和海洋中，有的则分解成微塑料，污染生态系统，并会渗入人体血液。欧洲经济合作与发展组织(OECD)的数据显示，全球塑料产量在20年间翻了一番，到2060年可能增长两倍，这将引发一场污染海啸。后者将给人类健康和地球环境带来多严重的后果？目前仍不得而知。

最后谈判机会

为了应对这一严峻情势，联合国环境大会于2022年通过了一项历史性决议，旨在制定一项具有法律约束力的国际塑料污染条约。该条约内容涵盖塑料的整个生命周期–重点在于控制塑料生产和改善废物管理。

全球塑料产量 SWI swissinfo.ch

但协议达成的道路充满荆棘。2024年12月，在韩国釜山举行了(本应是最后一次的)塑料污染政府间谈判，但包括沙特阿拉伯、俄罗斯和伊朗在内的产油国集团反对任何限产措施，导致谈判彻底失败。预计今年8月的日内瓦谈判将是达成协议的最后机会。

持续的紧张气氛

“减产是最重要的，也是最难达成一致的议题。”国际环境法中心(CIEL)的朱莉娅·卡里尼(Giulia Carlini)解释道。她以观察员身份参与了此前的多轮谈判。这一敏感问题导致两大阵营相互对立，陷入了与气候谈判如出一辙的僵局。

一边，由挪威和卢旺达领导的联盟(瑞士也在其中)雄心勃勃地呼吁制定具有约束力的”在2040年之前减少塑料产量“的目标，以满足联合国涵盖整个塑料生命周期(从制造到废物处理)的条约规定。

另一边，则是沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗和中国等石油和塑料生产国。这些国家反对塑料减产，希望条约仅对废物管理加以限制，而不限制生产。朱莉娅·卡里尼警告说：“不减少生产，就不可能消除塑料污染。”

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”减产“方案的理念是设定全球塑料产量上限，然后逐步减少，同时限制生产过程中使用的有毒物质。“塑料生产要使用到超过16000种化学物质，其中超过60%的危害尚不明晰。”朱莉娅·卡里尼强调。

协定的其他关键问题包括改进产品设计以促进回收利用、对南方国家采取治理措施提供资金资助，以及从”共识决策”到“投票决策”的转向。“如果没有投票机制，可能会出现这样的剧情：日内瓦谈判最后一天，大家商议出了一份高效的文本，但一切努力却因一个国家的阻挠而付诸东流。”朱莉娅·卡里尼警告说。

游说者扎堆

谈判从始至终在工业界的密切关注下进行。国际环境法中心(CIEL)估计，在釜山的上一次谈判期间，约有220名来自化石燃料和化学工业企业的游说者现场参与，组成了规模最大的与会代表团。“每次会议上，化石燃料和化学工业界的说客数量都会比上一次更多，”朱莉娅·卡里尼指出，“这是条约达成的重大障碍。”

为了避免僵局，一些国家提出了总体性的减产和消费目标，并将实施细节放到了更容易修改的附件中。朱莉娅·卡利尼强调：“这样做的风险在于，如果一些国家认为条约过于宽泛，可能会被拒绝签署。”

瑞士诚信“改好”

《科学进展》(Science Advances)杂志的一项研究指出，瑞士是欧洲人均塑料垃圾产量第二大的国家。尽管如此，瑞士仍在积极促成一项目标远大的条约的达成。“瑞士代表团力挺这项涵盖塑料整个生命周期的、具有国际约束力的协定。”瑞士联邦环境局国际事务部负责人、瑞士大使费利克斯·韦特利(Felix Wertli)接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

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这项条约的优先事项包括：可持续减少塑料生产和消费，包括限制一次性塑料、限制令人担忧的化学品、提高价值链透明度和改进产品设计。

迄今为止，联邦委员会(瑞士政府)已以“经济自由”为由否决了多项类似的倡议。但情况可能会有所改变：今年1月，《环境保护法》纳入了新的法律框架，旨在加强循环经济，包括塑料循环经济。此外，改善回收利用和禁止某些微塑料的措施也正在磋商中。

公共健康挑战

在日内瓦，围绕未来条约的讨论早在谈判正式开始之前就已展开。几个月来，卫生和人权专家一直在做着努力，以确保该条约考虑到塑料对健康和人权的影响。

世界卫生组织将在谈判中发挥重要作用：“此项条约关乎一个重大的公共卫生问题。人类健康与环境健康息息相关。” 该组织强调。塑料中的某些添加剂和化学物质可能会扰乱激素系统、影响生殖系统或增加患癌风险。它们还与糖尿病、肥胖症、心血管疾病以及呼吸、消化和神经系统的慢性疾病有关。

医疗卫生领域本身也需要改进：它每年产生近170万吨塑料垃圾-主要是一次性设备。“许多医院已经在采取措施以减少塑料污染。这项条约可以达到鼓励此类举措的作用。”世卫组织认为。

包括最脆弱人群

在许多专家看来，承认人权-尤其是享有健康环境的权利-是一条红线。世卫组织强调：“塑料污染对儿童、接触这些产品的工人、居住在工业区附近的人群(包括原住民)造成的影响尤为严重。”

在釜山谈判期间，原住民代表们就曾批评说，他们未能充分参与进直接影响自身生活的决策。“在即将举行的日内瓦谈判中，这一缺失需要得到关注。”朱莉娅·卡里尼提醒到。

她对条约达成有信心吗？“与其通过一份毫无影响力的、软弱无力的文本，不如花时间通过一项有雄心壮志、且引人深省的协定。”



(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：郭倢/dh)