美国退出世卫组织，全球卫生前景堪忧

1月20日，美国总统特朗普在就职典礼当天便拿世界卫生组织开刀，以此一雪前耻。早在2020年，他就首次尝试让美国退出该组织，但相关进程却在拜登上台后被喊停，此次为其第二次尝试。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

特朗普下令美国退出世卫组织，此举让这个位于日内瓦的国际组织面临巨大的预算缺口。特朗普的这一决定威胁到全球卫生，美国民众也很难不受影响。

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这一幕发生在1月20日，白宫的椭圆形办公室。刚刚就职的特朗普手握一支大号的黑色签字笔，助手递给他一份文件，他问道：“这是什么？”，回答是：“退出世界卫生组织的文件，总统先生”。特朗普笑着道：“哦，这文件分量不轻呢”。随后，他签署了总统令，还不忘逮住这最后的机会抱怨中国对这一联合国机构的捐款太少(2.03亿美元，而美国为9.88亿美元)。

特朗普以如此的方式报仇雪恨。世卫组织负责制定全球卫生标准并监测公卫威胁，而特朗普则指责该组织效率低下且过于迁就中国。

2020年7月，在其首个任期期间，这位共和党人便已在新冠疫情肆虐之时启动了美国的退出计划，但其继任者拜登却在计划生效前按下了取消键。

此次决定将对世卫组织的各个项目和全球卫生治理产生影响。传染病有可能卷土重来，世界在新一轮大流行病面前也会显得更为脆弱。

“如此一来对谁都没有好处。世卫组织自是不用说了，所有从该组织获益的国家也会被连累，包括美国在内。”日内瓦大学全球卫生研究所所长安托万·弗拉霍特(Antoine Flahault)指出。

数额巨大

以绝对值计算，美国是世卫组织最大的捐助国。随着美国的退出，该组织的预算也将出现巨大缺口。

美国在2024-2025年度所承诺的捐助额约9.88亿美元，占该组织捐款总额的14%。其中2.61亿美元为会费，即每个成员国根据各自国内生产总值所必须缴纳的金额。其余部分则是自愿捐款，将会拨给指定项目。

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世卫组织的资金来源 世卫组织主要有两个资金来源：会员国缴纳评定会费(国家会费)和会员国及其他伙伴自愿捐款。 评定会费按一国国内生产总值的百分比(该百分比由联合国大会商定)计算。会员国每两年在世界卫生大会上批准一次。它们在总预算中所占的比例不到20%，且历年来有下降之势。不过，评定会费仍是世卫组织的重要资金来源，它提供了一定程度的可预测性，有助于最大程度地降低对少数几个捐助方的依赖，并使资源与规划预算保持一致。 世卫组织资金的其余部分以自愿捐款的形式筹集，主要来自会员国以及其他联合国组织、政府间组织、慈善基金会、私营部门和其他来源。近年来，自愿捐款占到世卫组织资金的四分之三以上。 自愿捐款根据资金使用的灵活程度又可进一步分成： 核心自愿捐款 核心自愿捐款是完全无条件的(灵活的)，即世卫组织对如何使用这些资金来资助本组织的规划工作有完全的酌处权。 专题和战略参与资金 专题和战略参与基金(部分灵活)旨在满足捐助者对报告和问责的要求，同时在分配上有一定程度的灵活性。这些资金提供更有效和高效的专用资金，有助于在开展捐助方关注的重点工作的同时，促使世卫组织更加注重结果。 指定用途的自愿捐款 指定用途的自愿捐款占到全部自愿捐款的80%以上。它们严格指定用于特定规划领域和/或地理区域，并且必须在指定时间范围内使用。 信息来源：世卫组织官网

世卫组织总干事谭德塞表示，他对美国的这一决定感到“遗憾”，并“希望”美国能够重新考虑。虽说退出世卫组织需要提前一年通知，但世卫组织业已着手准备削减开支的措施。2026-2028年的预算将为49亿美元，预计减少4亿美元。在发给员工的内部邮件中，管理层还宣布了削减开支的即时措施，包括冻结招聘和减少差旅。

受美国“断供”影响最大的包括改善基本医疗服务、应对卫生紧急情况和根除脊髓灰质炎(小儿麻痹症)等领域。这些项目的经费约占美国2024-2025年捐款的70%。

世卫组织总干事谭德塞说，他对美国的决定感到遗憾。近几十年来，美国深度参与了全球卫生政策的制定。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

美国退出世卫组织的影响不仅仅表现在资金方面。近几十年来，美国凭借其经济及外交实力，在制定全球卫生政策方面发挥了重要作用。因此，美国也在很大程度上影响着全球卫生愿景以及该领域所遵循的范式，包括疫苗接种、公私合作、药品获取以及某些疾病的防治。如今受到威胁的正是此种模式。

“美国在世卫组织的总预算中占有很大比例，但该组织的预算也不过与日内瓦大学附属医院的预算相当，”安托万·弗拉霍特指出道，“因此，我并不认为资金会成为主要问题。”他反而认为，“美国精神”的丧失可能会危及世卫组织。

美国与全球将遭威胁

具体而言，全球卫生专家预计某些传染病或将重新抬头，包括脊髓灰质炎、艾滋病和结核病。这些都是美国大力倡导防治的疾病。

日内瓦国际关系及发展高等学院(Geneva Graduate Institute)全球健康中心联合主任苏埃里·穆恩(Suerie Moon)表示，世卫组织与美国公共卫生机构，即美国疾病控制和预防中心(CDC)合作密切，特别是在流行病监测和传染病防治方面。停止这种合作将对全球造成损失。

“传染病传播迅速，不分国界。缺乏技术合作将使包括美国在内的所有国家面临风险。我认为美国政府并未充分意识到这一点。”她补充道。

美国目前的禽流感疫情就是一个很好的例子。禽流感已造成数十人感染，一人死亡，卫生专家担心可能会出现新的大流行。

特朗普政府在新冠疫情期间蔑视科学的态度就加剧了公卫风险。当时，他对病毒的危险避而不谈，反而建议注射消毒剂作为治疗方法。

退出世卫组织后，美国将无法再获得该组织共享的数据，尤其是警报拉响之时，这将危及美国自身的卫生安全。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

“如此往复，我们将面临禽流感疫情继续蔓延的风险，而且病毒迅速变异更有可能引发全球大流行，”苏埃里·穆恩解释道，“这一源自美国的风险，叠加世卫组织被削弱以及美国与世卫组织之间缺乏信息共享等因素，对全球卫生安全构成了直接威胁。”

正因特朗普政府下令美国公共卫生官员立即停止与世卫组织的所有合作，美国与该组织之间的科学和卫生数据共享也大打折扣。同样，离开世卫组织后，美国也将无法再获得其共享的数据，尤其是在警报拉响之时，这将危及美国自身的卫生安全。

此外，美国退出《巴黎气候协定》的举措以及削减美国发展援助的计划将对与气候变化相关的疾病和最贫穷国家的卫生系统产生影响。

美国制药业也可能因此受到波及。在新冠疫情期间，由世卫组织联合牵头的COVAX疫苗采购计划更青睐西方国家研制的疫苗，而非俄罗斯和中国的疫苗。

《大流行协定》

三年前开始的有关大流行病协定的谈判亦受连累。该国际协定旨在使全球能够更好地准备及应对下一次全球卫生危机。

美国于2月中旬退出了谈判。苏埃里·穆恩预测，少了这个颇有影响力的谈判方，“各方势力平衡将会出现调整”。她还指出，其实在特朗普上台之前，美国就已经开始准备抽身了。

截至目前，欧洲国家和美国已在很大程度上掏空了文本的实质内容，他们不仅反对强化世卫组织的权力，也反对放开任何专利。

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补缺

世卫组织是负责全球卫生治理的机构，美国的缺席或将引得其他国家加码承诺，就算不涉及资金方面，起码也会在外交上做出姿态。

“政治领域不存在空缺一说。一旦出现空位，就会有人来填补。”非政府组织网络日内瓦全球卫生汇(Geneva Global Health Hub)联合主席尼科莱塔·登蒂科(Nicoletta Dentico)指出。而在资金方面，受访专家认为窟窿不太可能被完全填补，因为世卫组织的预算主要依赖少数几个国家和基金会。

欧盟以及德国等欧洲主要捐助国正面临经济困难。在安全局势紧张的情况下，他们倾向于削减合作，转而支持防务。中国侧重于双边投资，可能会决定增加捐款，但仍有变数。专家称，只有财大气粗的阿拉伯国家才有能力弥补因美国退出所导致的资金缺口。

但就目前看来，特朗普的决定更多的是启发了其他国家退出世卫组织。如阿根廷就在二月初宣布退出世卫组织，并称该组织“于事无益”。在意大利，一位参议员呼吁意大利也如法炮制。在瑞士，右翼小党联邦民主联盟(Federal Democratic Union)则发起了一项请愿活动，该党告诉《时报》(Le Temps)，它正在考虑向议会提出一项动议，甚至不排除就这一问题发起一次公民动议。

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：瑞士资讯中文部/gj)