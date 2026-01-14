国际法院审理种族灭绝案 缅甸控存在瑕疵、毫无根据

afp_tickers

3 分钟

（法新社仰光14日电） 缅甸外交部今天表示，指控缅甸对洛兴雅（Rohingya）少数民族犯下种族灭绝罪的国际法院案件「存在瑕疵且毫无根据」。

缅甸政府在国营报纸发表声明，呼吁国际法院（International Court of Justice）「严格依照联合国防止及惩治灭绝种族罪公约（Genocide Convention）框架，根据事实与既定法律做出判决」。

国际法院法官自12日在海牙听取3周证词，以审理甘比亚对缅甸提出的指控，缅甸遭控于2017年的镇压行动中对以穆斯林为主的洛兴雅人犯下种族灭绝罪。

为了逃离缅甸军方与佛教民兵的暴力行动，数以十万计的洛兴雅穆斯林逃到邻国孟加拉，诉说遭到大规模性侵、纵火与谋杀的可怕经历。

在庭讯首日，甘比亚司法部长贾洛（Dawda Jallow）在法庭上表示，洛兴雅「已成为被消灭的目标」。

缅甸外交部在刊登于「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）的声明中说：「甘比亚提出的指控，无论在事实与法律上，都存在瑕疵且毫无根据。基于不可靠证据所做出的偏颇报导，无法取代真相。」

声明提到，自2021年政变以来由军政府统治的缅甸，正「真诚地」与国际法院合作，以展现对国际法的尊重。

缅甸外交部的声明没有使用洛兴雅一词，而是称之为「来自若开邦（Rakhine State）的人」，并表示致力于遣返他们。

缅甸政府不承认洛兴雅为官方少数民族，尽管许多洛兴雅人在缅甸的根源可追溯到数个世纪之前，缅甸政府仍拒绝给予公民身分，并将他们视为孟加拉入侵者。

今日，有117万名洛兴雅人挤在孟加拉科克斯巴扎尔（ Cox’s Bazar）的破旧难民营内生活。

缅甸一直坚称，在发生一系列攻击导致数十名安全人员丧命后，武装部队展开的镇压行动是正当的，以铲除洛兴雅叛乱分子。