图瓦德拉连任中非共和国总统 反对派指控选举不公

2 分钟

（法新社中非共和国首都班吉6日电） 根据选举机关今天公布的临时结果，中非共和国现任总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）成功连任。

外界普遍预期68岁的图瓦德拉能够顺利获得第3任任期，他以努力稳定这个长期深陷冲突的国家作为主要政绩。

部分反对派曾呼吁抵制选举，批评这次选举是骗局且缺乏政治对话。

中非选举机关表示，图瓦德拉获得超过76%的选票。他的主要对手多洛盖尔（Anicet-Georges Dologuele）拿下15%票数，另一名对手唐德拉（Henri-Marie Dondra）囊括3%选票名列第3。

2025年12月28日举行的投票，除了总统大选外，选民也选出全国、地方及市级议会议员，投票率约为52%。

选举的最终结果将于1月中旬，在审查所有申诉后公布。

中非共和国在2023年通过新宪法后，使图瓦德拉得以参选第3任期，也使他在这次7名总统候选人中掌握领先优势。

多洛盖尔2日曾宣称自己胜选，并指控选举遭遇严重违规。图瓦德拉的发言人则回应这些指控「不实」，并警告恐有引发「动荡」风险。

非洲联盟（African Union）的观察员日前表示，这次选举过程平和顺利。