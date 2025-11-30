埃及培训数百名巴勒斯坦人 加萨战后未来警力

（法新社巴勒斯坦加萨市29日电） 巴勒斯坦官员表示，埃及正培训数百名巴勒斯坦警察，计画让他们成为战后加萨（Gaza）安全部队。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）领导的政府，反对战后让哈玛斯或巴勒斯坦自治政府参与加萨事务。

埃及外交部长阿布德拉提（Badr Abdelatty）8月与巴勒斯坦总理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）会谈时宣布，计画为加萨培训5000名警察。

要求匿名的巴勒斯坦官员表示，今年3月已有第一批逾500名警察在开罗受训；此一为期2个月的课程今年9月再次启动，有更多学员参与。

这批警察将全由加萨走廊（Gaza Strip）人员组成，薪资则由位于约旦河西岸雷马拉（Ramallah）巴勒斯坦自治政府支付。

巴勒斯坦1名26岁的警察表示：「我对这次训练非常满意。我们希望战争与攻击能永久结束，也渴望服务国家和同胞。」

这名警察表示，希望这支安全部队能够「独立，只效忠巴勒斯坦，不受外部联盟或利益左右」。

要求匿名的巴勒斯坦中尉说：「我们接受卓越的实务训练，并配备现代化的边境监控设备。」

这名中尉去年与家人离开加萨，他指出，训练聚焦于2023年10月巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）袭击以色列所引发的战争影响以及损害。

哈玛斯对以色列的攻击导致1221人丧生，以色列的报复，据当地卫生部门统计，至少造成7万100人死亡。联合国认为此数据具可信度。

训练课程同时强调，巴勒斯坦解放组织（PLO）是巴勒斯坦人民唯一合法代表，高阶官员证实，自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）已指示内政部长与埃及协调培训事宜。

去年底在埃及主持的会谈中，巴勒斯坦各派系，包括哈玛斯与阿巴斯所属的法塔（Fatah），同意组成约1万名警察的部队。

埃及将培训其中一半人员，其余5000人将来自加萨走廊的警察部队。哈玛斯自2007年夺权以来，一直控制当地的警察部队。