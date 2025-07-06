墨尔本犹太会堂遭纵火 澳洲和以色列总理强烈谴责

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（法新社雪梨6日电） 澳洲警方今天表示，墨尔本日前发生的犹太会堂纵火案，1名男性犯嫌已落网并遭起诉。这起案件引发澳洲和以色列总理同声谴责。

34岁的男性犯嫌这个月4日在墨尔本（Melbourne）纵火焚烧一处犹太会堂前门，当天是犹太安息日，案发时约有20人在会堂内用餐。

这起攻击事件引发澳洲和以色列两国总理强烈谴责。澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在声明中表示：「墨尔本东区犹太教堂纵火攻击案，是卑劣的行为，是暴力和反犹主义行为，在澳洲社会毫无容身之地。」

维多利亚州（Victoria）警方表示，他们正在调查犯案者的「意图和意识形态」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示这起犹太会堂攻击事件「应受谴责」，并说墨尔本还发生另一起由「亲巴勒斯坦暴徒」发动、针对以色列餐厅的「暴力袭击」事件。

尼坦雅胡在声明中说，他将墨尔本发生的这起案件视为极其严重的攻击行动。

「我们要求澳洲政府依法对这些暴徒采取所有必要行动，并防止未来发生类似攻击。」

4日晚间发生的这起纵火案，案发时有信徒在会堂内用餐，所幸他们毫发无伤地从后方逃脱，消防人员随后扑灭火势。

墨尔本4日晚间另发生两起针对犹太居民的事件，但警方表示尚未找到纵火案与这两起案件的关联。