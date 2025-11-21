墨西哥小姐夺环球小姐后冠 一扫辱骂冲突阴影

afp_tickers

2 分钟

（法新社泰国暖武里21日电） 本届环球小姐选美赛曾遭泰国主办方辱骂而一度愤而离席的墨西哥佳丽波希（Fatima Bosch），今天赢得后冠。她的赛况在墨西哥备受关注，夺冠后家乡观赛群众爆出热烈欢呼。

环球小姐比赛是全球4大选美赛之一，参赛者来自120多国。今年赛事在泰国举行，闯入决赛的还有象牙海岸、菲律宾、泰国和委内瑞拉等国佳丽。

然而，本月稍早在1场赛前直播活动上，波希遭到泰国主办方总监纳瓦特（Nawat Itsaragrisil）指责未在个人社群媒体帐号发布宣传内容，并辱骂她是「蠢蛋」，引发两人口角。在纳瓦特要求保全人员介入后，波希在伊拉克小姐陪同下愤而离开现场。

当时其他佳丽似乎也想起身声援波希，但在纳瓦特警告想继续参赛者应该「坐下」后，她们停住不动。

波希对现场记者表示：「你们总监的行为不尊重人，他叫我蠢蛋。全世界有必要见到这一切，因为我们是有力量的女性，而这是我们发声的平台。」

纳瓦特事后已道歉。他今天在记者会上起初婉拒对波希夺冠置评，之后才恭喜她，并表示：「我真的支持墨西哥粉丝，并再度恭喜他们。」

波希离席事件后，墨西哥媒体和社群网路上充满她的消息。今天在她的家乡赫摩萨（Villahermosa）有数千人齐聚1座棒球场观看环球小姐决赛直播，当她夺冠后，现场爆出掌声及高喊「墨西哥」的呼声，并施放烟火。

波希今天则在记者会上说，她希望人们记得她是一位「不害怕做自己的环球小姐」，以及「一位稍微改变环球小姐标准形象的人」。