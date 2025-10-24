墨西哥：涉嫌贩运芬太尼中国公民自古巴引渡至美国

（法新社墨西哥市23日电） 墨西哥政府表示，一名涉嫌贩运芬太尼（fentanyl）的中国公民已从古巴被引渡至美国，墨西哥协助促成了这次引渡行动。

墨西哥安全部长贾西亚（Omar Garcia Harfuch）表示，这名涉嫌贩毒的中国公民名叫张志东（Zhi Dong Zhang，音译），他于今年7月从墨西哥的居家监禁中逃脱，之后在古巴被捕，随后移交给美国当局羁押。

据称，张志东与墨西哥贩毒集团「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）与「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，这两个集团被美国政府列为「外国恐怖组织」。

古巴政府表示，「在收到正式的引渡请求后」，已将这名据称的贩毒者交给墨西哥当局。

目前墨西哥与古巴方面均未明确说明，张志东是经由墨西哥领土转交给美国，或是直接从古巴被送往美国。

贾西亚去年曾表示，张志东被视为「重要的国际洗钱操盘手」，负责「与其他贩毒集团建立联系，促成从中国向中美洲、南美洲、欧洲及美国贩运芬太尼」。

在美国总统川普（Donald Trump）主政下，美国政府持续向墨西哥及中国施压，要求两国加强打击毒品走私，尤其是芬太尼。

芬太尼是一种合成的类鸦片药物，效力为海洛因50倍，且制造成本更低、过程更简单，已成为美国主要的药物过量致死原因。

虽然墨西哥一直是美国境内芬太尼的主要来源，但华盛顿如今愈发将焦点转向中国的芬太尼前体化学品供应商。