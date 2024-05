中国将不会参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会

相关内容

瑞士人口贩卖受害者超过200人

此内容发布于 去年,317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。

更多阅览 瑞士人口贩卖受害者超过200人