中国将不会参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会

中国对是否参加即将在瑞士举行的乌克兰和平峰会表达了考虑和关切。中国外交部发言人已表示，在目前的条件下，中方将“难以”参加计划6月召开的会议。
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“会议安排同中方要求以及国际社会的普遍期待还有明显的差距，中方难以参会，”这名发言人周五(5月31日)在北京告诉各国媒体。
在乌克兰的请求下，瑞士正在筹办6月15、16日于布尔根施托克山(Bürgenstock，下瓦尔登州)召开的会议。此次峰会意在为正遭受俄罗斯打击的乌克兰召集更多国际支援。由于中国被认为是俄罗斯最重要的伙伴之一，因此中方拒绝参会将被视作一次挫败。
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中国虽已呼吁尊重各国的领土完整，这也包括乌克兰，但却警告称，俄罗斯的安全考虑也应被纳入考量。
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留学瑞士：学费可能升至原来的3倍
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脏衣服与噪音：瑞士的扰邻问题
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2024年瑞士就业趋势良好
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兴建船库计划让费德勒遇上麻烦
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前瑞士网球明星罗杰·费德勒(Roger Federer)计划在苏黎世湖畔兴建一座船库，结果跟推动湖畔空间全民共享的活动人士产生了分歧。
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瑞士旅游局：“向游客收费必须让人人都能获益”
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瑞士科研人员发明更为健康、可持续性更强的巧克力
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苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员已开发出一种新型巧克力，根据5月21日发表的一项研究结果，比起用传统生产工艺制作的巧克力，这种巧克力更具可持续性，营养也更丰富。
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三分之一的瑞士鸟类物种濒临灭绝
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就在5月22日“国际生物多样性日”的前一天，自然保护组织国际鸟盟(BirdLife International)提出警告，称瑞士的生物多样性比国外更糟糕，逾三分之一的原生物种经考查正濒临灭绝。
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瑞士将于九月就养老金改革和生物多样性进行投票
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瑞士人口贩卖受害者超过200人
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去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。
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实验室培养肉有望三年内在瑞士上市
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即将退休的贝尔食品集团首席执行官洛伦茨·维斯(Lorenz Wyss)预计，用培养肉制成的汉堡将于大概三年内在瑞士上市。
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奥黛丽·赫本在瑞士结婚的地方: 光鲜背后的问题
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在这个度假村中曾经每个人都能享受到一个香肠沙拉或者一顿VIP晚餐。但如今这里已经很少再见到当地普通民众的身影了。奥黛丽·赫本的婚礼以及小学生春游时的聚餐：过去瑞士布尔根施托克疗养胜地(Bürgenstock)能在富人和普通顾客之间游刃有余地自由切换，但现在这样的日子已经一去不复返了。
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中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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中国尚未排除出席瑞士主办的乌克兰和平峰会的可能性。中国驻瑞士大使王世廷于3月18日接受《新苏黎世报》(NZZ)采访时表示：“我们正在密切关注瑞士即将主办的乌克兰会议，并正在研究参会的可能性。”
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