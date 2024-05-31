中国将不会参加在瑞士举行的乌克兰和平峰会

中国将会缺席在布尔根施托克山上举行的乌克兰峰会。 Keystone / Michael Buholzer

中国对是否参加即将在瑞士举行的乌克兰和平峰会表达了考虑和关切。中国外交部发言人已表示，在目前的条件下，中方将“难以”参加计划6月召开的会议。

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“会议安排同中方要求以及国际社会的普遍期待还有明显的差距，中方难以参会，”这名发言人周五(5月31日)在北京告诉各国媒体。

在乌克兰的请求下，瑞士正在筹办6月15、16日于布尔根施托克山(Bürgenstock，下瓦尔登州)召开的会议。此次峰会意在为正遭受俄罗斯打击的乌克兰召集更多国际支援。由于中国被认为是俄罗斯最重要的伙伴之一，因此中方拒绝参会将被视作一次挫败。

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中国虽已呼吁尊重各国的领土完整，这也包括乌克兰，但却警告称，俄罗斯的安全考虑也应被纳入考量。

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