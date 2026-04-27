俄罗斯将一家瑞士组织列为“不受欢迎组织”

去年，该组织在瑞士的多个城市举办了多场活动。 Keystone-SDA

俄罗斯政府近日决定，将“未来的俄罗斯-瑞士”协会列为‘不受欢迎组织’。这意味着，任何在俄罗斯境内与该协会存在关联的人，都可能面临刑事追究。

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俄罗斯总检察院于3月31日作出这一决定，并于4月15日对外公布，将“未来的俄罗斯-瑞士”(Russia of the Future – Switzerland)协会列为“不受欢迎组织”。该协会4月16日在一份新闻稿中披露了这一消息，并谴责这一决定“是俄罗斯对政治异议进行残酷打压的真实案例”。

该协会对这一新的定性及其可能带来的后果表示堪忧。协会指出：“在俄罗斯，任何与‘不受欢迎组织’进行合作的人，包括提供捐款或支付费用的行为，都可能面临行政处罚，甚至刑事追究。”

尽管如此，该协会表示，将继续在国际层面开展活动，包括为政治犯提供支持、强化公民社会倡议，以及谴责镇压、腐败和战争。

数万瑞郎的资金

这家非营利组织依法在瑞士注册，自称在国际舞台上致力于推动人权事业，尤其通过在日内瓦联合国机构框架内开展相关活动。根据其活动报告，该协会在2025年拥有45名成员。

去年，该组织在巴塞尔、苏黎世、日内瓦、弗里堡以及瓦尔德特拉韦尔举行了多场活动。协会还表示，2025年共筹集到17’129瑞郎(约合15万人民币)的捐款。“规模最大的一次筹款活动是在‘自由地带’(‘Freedom Zone’)音乐节期间举行的。通过捐款、门票收入以及合作伙伴的支持，共筹得了7000瑞郎，用于政治犯的法律援助及其家属的基本生活需求。”

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