俄罗斯议员赴日内瓦遭抗议

俄罗斯议员赴日内瓦参加各国议会联盟大会，遭到公开信抗议。 Keystone-SDA

流亡瑞士的俄罗斯人发起抗议，抵制亲普京的俄罗斯议员参加日内瓦举行的各国议会联盟大会(Inter-Parliamentary Union Assembly)。

4 分钟

抗议者通过致信瑞士联邦议会国民院议长、联邦院议长及瑞士外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表达诉求。

各国议会联盟(Inter-Parliamentary Union, IPU) 总部设于瑞士外部链接日内瓦外部链接。成立于1889年。1899年改称“促进国际仲裁的各国议会联盟”，1922年改为现名。 其宗旨为“通过各国议员之间的合作，加强代议制和促进国际和平与合作。通过审议国际关心的问题，以推动各国议会采取行动“。

瑞士“未来俄罗斯”(Russia of the Future)协会在公开信中表示：“允许普京集团参会是公然无视和平、外交、法治及瑞士中立原则的行为。”

信中指出，“普京集团”包括为普京发动侵略战争提供全方位宣传造势的Konstantin Kosachev；因散布战争言论被逐出欧洲委员会议会的Pyotr Tolstoy，以及反民主立法的鼓吹者Leonid Sluzki。

欧洲委员会议会(Parliamentary Assembly of the Council of Europe) 顾名思义是欧洲委员会的议会分支，致力于维护人权、民主和法治。除欧盟成员国外，该组织还包含土耳其等国家。该机构负责监督欧洲人权法院。其第一次大会于1949年在法国斯特拉斯堡召开。 欧洲委员会议会原本由47个国家的议员组成。2022年3月，俄罗斯在欧洲委员会的成员国资格被暂停。现在其成员国数量为46个。 资料来源：维基百科外部链接

相关内容

相关内容 认识几位俄罗斯寡头：瑞士不尴不尬的客人 此内容发布于 瑞士被普遍视作与克里姆林宫有关联的俄罗斯亿万富豪最钟爱的全球目的地之一。如今瑞士有关部门和媒体正忙于追踪瑞士与受制裁俄罗斯寡头之间的关联。 更多阅览 认识几位俄罗斯寡头：瑞士不尴不尬的客人

上述俄罗斯政客被指控缺乏建设性对话能力，仅会利用联盟大会平台(会期持续至10月22日)伪装其在西方世界的“合法性”。

公开信强调“我们强烈抗议滥用人道主义及议会论坛，宣传战争，为侵略行为正名的行为。”

该俄罗斯流亡人士协会呼吁瑞士明确立场，抵制上述俄罗斯议员粉饰侵略行为的说辞；倾听被迫流亡，为推进俄罗斯民主化进程不懈努力的反对派发出的声音，并呼吁俄罗斯反对派出席各国议会联盟大会正式会议。

斯大林式的统治

在俄罗斯国内，反对声音微乎其微。弗拉基米尔·普京总统不允许人们批评其所谓“特殊行动”及其他有争议的话题，尤其在他2022年2月下令军事入侵乌克兰之后。

公开信中提到，任何不服从管教的人会像斯大林时代那样，在劳改营中度过数年甚至数十年的时光。

普京常在国外下令毒杀不合心意的同胞。据西方观察人士表示，这位独裁者不仅通过修改宪法延长执政时间，还操纵选举，把持权力，自2023年3月起，已被海牙国际刑事法院(International Criminal Court)列为战争犯通缉。

阅读最长 讨论最多