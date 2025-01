回顧時間軸：中瑞75億元人民幣，在經濟利益與人權之間尋求平衡

1982年,瑞士大型跨國升降機與扶手電梯供應服務商迅達集團(Schindler)在中國的新自動扶梯即將完工。迅達於1980年進入中國,是第一家與中國建立合資企業的西方公司。

