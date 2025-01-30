回顧時間軸：中瑞75億元人民幣，在經濟利益與人權之間尋求平衡

75年前，瑞士成為第一批承認新成立的中華人民共和國的西方國家之一。左二為時任中國外交部長周恩來，右二為瑞士外交部長珀蒂皮埃爾先生，拍攝於1954年周恩來訪問瑞士期間。 Getty Images

回溯75年前，瑞士成為最早承認新成立的中華人民共和國、並與其建立外交關係的西方國家之一。其初衷是先聲奪人，搶佔進入龐大潛在市場的優勢地位。

18 分钟

张樱 来自中国湖北，武汉大学广播电视新闻学学士及新闻学硕士，苏黎世大学出版与传播学学士。8年平面媒体及网络媒体采编经验，于2015年10月进入瑞士资讯。工作语言：中文、英语、德语。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

一個是被北約前秘書長諾斯·福格·拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)稱為“新專制軸心”魁首、新興崛起的超級大國，另一個則是素來秉持中立原則的民主小國。儘管1989年六四天安門事件後兩國關係一度趨於冷淡，但75年的外交關係在絕大多數時間裡是和睦融洽的。

雖然曾於1999年公開針對中國的人權記錄提出批評和譴責，但為了搶佔優勢、取得在中國的市場准入，瑞士依然於2013年成為歐洲大陸首個與中國達成自由貿易協定的國家。

2021年，瑞士重新審視與中國的關係，並推出了首部對華戰略。鑑於中國人權狀況持續惡化、瑞士與中國的人權對話已陷入僵局，瑞士開始對其長期以來秉持的對華友好業務往來型政策提出了質疑。

然而迄今為止，瑞士並未效法歐盟，針對部分中國個人和公司涉嫌侵犯維吾爾族人權的行為實施制裁。

冷戰時期的熱絡關係

1950年1月17日：瑞士承認中華人民共和國

瑞士與中國長達75年的外交關係始於一封電報。 1950年1月17日，時任瑞士聯邦主席馬克斯·珀蒂皮埃爾(Max Petitpierre)致函中華人民共和國國家主席毛澤東，表達了瑞士與成立不久的新中國建立外交關係的意願：「[瑞士政府]今天已在法律上承認中華人民共和國中央政府，並將很快與之建立外交關係[……]。的歐洲非共產主義國家之一。

1950年1月17日瑞士時任聯邦主席馬克斯‧珀蒂皮埃爾(Max Petitpierre) 致電中國國家主席毛澤東，正式承認中華人民共和國。 dodis

這在當時無疑是個大膽果斷且頗具遠見的舉動。 1949年10月1日，在漫長的國共內戰中取得決定性勝利後，毛澤東在天安門城樓上莊嚴宣告中華人民共和國中央人民政府成立，新中國也成為世界上人口最多的共產主義國家。彼時，由蔣介石領導的中華民國政府從大陸撤退至台灣，宣稱自己代表整個中國，在聯合國安理會佔據了中國的席位，並意圖反攻大陸。兩個政權都在積極爭取國際社會的認可。

1949年10月7日，瑞士聯邦的國家最高行政機構-瑞士聯邦委員會作出決定，一旦有二、三十個國家承認中華人民共和國，那麼瑞士也將予以承認。顯然，在確定一個適當的承認時機上，瑞士既不敢為天下先，也不願甘居落後。

由於瑞士在第二次世界大戰期間與納粹國家關係曖昧，致其戰後一度在國際政治中遭受大國冷遇。而與中國建交，有助於打破瑞士的孤立狀態，並再度凸顯其長久以來奉行的中立主義。

瑞士歷史學家和政治學家瑞格拉·施滕普夫利(Regula Stämpfli)認為，瑞士之所以較早承認中華人民共和國，是因為瑞士意識到了中國的巨大潛力及其舉足輕重的地緣政治地位。 「由於美國在中國喪失了影響力，預計瑞士經濟在中國市場上面臨的競爭有望減少，因此，瑞士必須盡快利用這一機會[……]通過承認紅色中國，瑞士可以藉此展示並推行其值得信賴、且中立的外交政策，並(在國際舞台上)為自身獨立地位贏得更多空間，」施滕普夫利在她的著作《瑞士與中國：1945-1950》(德語：Die Schweiz und China , 1945-1950)中這樣寫道。

1950年9月14日：中瑞建交

中瑞兩國正式建立外交關係，互派使節，並在對方首都設立外交代表機構。中國於1956年1月、瑞士於1957年4月分別將外交代表機構由原本的公使級提升為大使級，並互派大使。为大使级，并互派大使。

1954 年6 月18 日，在位於瑞士首都伯爾尼的馮·瓦滕維爾宅邸舉行的榮譽晚宴招待會上，出席討論朝鮮問題和印度支那問題的日內瓦會議的中國代表團受到東道主瑞士方的熱情款待。左二為時任中國外交部長周恩來，左三為時任瑞士聯邦委員馬克斯·珀蒂皮埃爾，最右邊為1954-1958 年期間瑞士駐華大使費爾南·伯努利。這是成立不久的中華人民共和國在瑞士的接待下首次與國際社會接觸，也是中國作為五大國之一(與前蘇聯、美國、英國和法國一道)參加的首次大型國際會議。 KEYSTONE/Photopress-Archiv/Str

20世紀60年代-1974年：與一個孤立的國家保持聯繫

1960年代，由於美國等多個西方國家對中國實施全面貿易制裁，以及中國與前蘇聯邊境衝突頻發、兩國利益與意識形態矛盾凸顯，中國與共產主義鄰國的同盟關係日漸交惡，導致中國在國際社會中處於極端孤立狀態。

然而即便是在這種背景下，中瑞兩國依然保持友好往來：1961年，中國國務院副總理兼外交部長陳毅在率中國代表團出席日內瓦舉行的旨在討論和平解決老撾問題的擴大的日內瓦會議期間，訪問了日內瓦和伯爾尼；1973年，周恩來總理在北京與前瑞士聯邦主席兼時任外交部長的馬克斯·珀蒂皮埃爾(Max Petitpierre)會晤；1968年，「瑞士儀器鐘錶展覽會」在北京舉辦。

1974年：開拓未知市場的起點

經濟代表團，尤其是由瑞士聯邦委員會成員率領的經濟代表團，長期以來一直是瑞士推廣其對外經濟政策的重要利器。

1974年，聯邦委員皮耶‧格拉伯(Pierre Graber)率瑞士經濟代表團首次訪問中國。當時，中國對西方世界來說還是一片未知的市場空間。

1974年12月20日，兩國簽署了《瑞士聯邦和中華人民共和國貿易協定》，並成立了中瑞聯合經濟委員會。該協定中最重要的條款是確保向對方提供最惠國待遇。自此，兩國經濟合作關係進一步加強。

1975年4月14日，時任瑞士聯邦委員Willi Ritschard(中間持帽者)在長城前留影，他此行赴華是專程參加瑞航開通蘇黎世北京航線的慶典儀式。 Keystone / Str

20世紀70年代末和80年代：深化經濟和政治聯繫

1978年後，伴隨著鄧小平在毛澤東逝世後領導中國實行經濟改革政策，中國和瑞士的雙邊貿易關係開始進入繁榮發展階段。

兩國之間的特殊關係，使得許多瑞士公司得以比他國競爭對手更早進入中國市場。例如，1979年，瑞士手錶製造商雷達(Rado)成為改革開放後第一個在中國電視上做廣告的外國品牌；1980年，瑞士電梯和自動扶梯製造商迅達集團(Schindler)與中國合作夥伴成立了第一家西方工業合資企業。

1982年，瑞士大型跨國升降機與扶手電梯供應服務商迅達集團(Schindler)在中國的新自動扶梯即將完工。迅達於1980年進入中國，是第一家與中國建立合資企業的西方公司。 Specker, K. (2000). Aspekte der Beziehungen zwischen der Schweiz und China – eine historische Perspektive. Bulletin of the Swiss-Chinese Chamber of Commerce, no. 2: 30-57.

人權議題成為中心議題

1989年：反思與中國的關係

1989年6月4日在北京天安門廣場以及中國多個城市發生的政治鎮壓事件，導致數千名示威者和學生下定命。這很可能是瑞士第一次就中國內政問題加以公開譴責，認為其侵犯人權。鎮壓發生之後，瑞士政府立即下達了武器出口禁令，並中止了先前已商定的武器出口。但瑞士官方很快表示，將不會考慮對華實施經濟制裁。

1991年：人權議題被擺上桌面

自1991年以來，中國和瑞士每年都會舉行雙邊人權對話，目的是增進兩國相互理解，支持合作國的人權改革、提高人權狀況，重點議題涵蓋刑法及刑法修訂案(包括刑訊、刑管、死刑、和刑罰制度)、宗教自由、少數民族權益、社會及經濟權法、國際人權議題等。

1999年：中國首次對瑞士進行國事訪問-瀕臨交惡邊緣

中國對瑞士的首次國事訪問最初的氣氛是祥和而友好的，但後來卻險些演變成一場「外交危機」。

1999年3月25日，時任中華人民共和國國家主席江澤民在抵達位於瑞士首都伯爾尼的議會大廈時，遭遇了當地流亡藏人以及支持西藏人權的示威者大張旗鼓地抗議。東道主-時任瑞士聯邦主席的露絲·德賴福斯(Ruth Dreifuss)隨後又主動向江澤民提及人權問題，此舉讓後者怒不可遏。在面對瑞士議會演講時，江澤民職責瑞士當局未能有力維持秩序，並字句鏗鏘地說：“你們失去了一位朋友！”

由於瑞士首都伯恩街頭的西藏人示威活動，首腦會面氣氛急劇惡化。時任中國國家主席江澤民批評瑞士聯邦主席不懂「管理她的人民」。 Keystone / Str Team

貿易熱度持續升溫

2007年：承認中國完全市場經濟地位

時任瑞士聯邦經濟部長的多麗絲·洛伊特哈德(Doris Leuthard)率商業代表團訪問中國。在訪問期間，她宣布瑞士正式承認中國的完全市場經濟地位。這意味著，瑞士承認中國是世界貿易組織(WTO)框架下的市場經濟國家-而這項認可是瑞士作為合作夥伴與中國進行自由貿易的前提。自此，中國和瑞士開始著手評估和研究簽署雙邊自由貿易協定的可能性。

這項決定對中國而言無疑具有特殊意義，因為作為世貿組織承認的市場經濟國家，中國不會再在世界市場上因傾銷(即人為壓低價格的行為)而被起訴-這也是中國的興趣所在。而歐盟和美國迄今仍不認可中國是世貿組織所界定的「市場經濟體」。

2013年：締結自由貿易協定

瑞士和中國於2013年7月在北京簽訂了雙邊自由貿易協定(FTA)，該協定於2014年7月1日生效。這是中國政府與歐洲大陸國家簽署的首個自貿協定。

在瑞士，該協定的支持者強調瑞士企業所能獲得的裨益，它們將享受進入中國市場的簡化程序，並比其歐洲競爭對手搶佔在中國市場的先機。與中國簽訂的自由貿易協定，給予了瑞士公司進入中國市場的機會，並為其投資和智慧財產權提供保護。然而，瑞士左翼政黨和多家非政府組織則對雙邊自貿協定提出了批評，呼籲重新談判，並要求在協定文本中明確加入有關人權和勞工保護的條款。

外部内容

“兩國價值觀存在明顯差異”

2019年：四年人權對話「空窗期」的開始

2019年7月，瑞士在聯合國會議上作為聯署國之一，在一封呼籲關閉新疆維吾爾族「再教育營」的公開信上簽名，此舉引發中方不滿，中斷了自1991以來與瑞士的經常性人權議題磋商。兩國之間的年度人權對話，自此陷入長達四年的暫停狀態。在當時那封公開信中，瑞士和21個聯合國人權理事會成員國共同發聲，批評中國在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族，呼籲關閉備受爭議的“再教育營”，並允許聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)派人實地考察。

2021年：瑞士推出首部對華戰略

瑞士聯邦委員會首次通過了一份針對中國的外交政策策略，該戰略規定了2021-2024年期間瑞士對華政策的目標與措施，旨在為其與中國的關係創建」更高的一致性」。該戰略認可中國是瑞士外交政策的重要夥伴，也是瑞士的第三大貿易夥伴。 「然而，兩國間也存在價值觀的明顯差異。因此，確保對華政策清晰一致至關重要，」瑞士政府在聲明中表示。

時任瑞士外交部長伊格納西奧‧卡西斯(Ignazio Cassis)指出：「中國在人權議題上的對話意願有所降低，而中國的人權狀況卻在惡化。」他強調，對華戰略中新提出的一項重要內容是，今後所有(涉及中瑞的)雙邊關係都將強調人權問題。

2022年：瑞士不跟隨歐盟實施對華制裁措施

2021年3月，歐盟對部分中國個人和公司實施制裁，理由是他們涉嫌侵犯維吾爾少數民族人權。所有歐盟成員國以及包括英國、美國、加拿大、冰島和挪威在內的大多數西方國家都採納了這些制裁措施。 2022年8月31日，時任聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)在其即將卸任之際發布了一份關於新疆人權狀況的初始報告，該報告指出中國當局可能對新疆的維吾爾人和其他以穆斯林為主的族裔犯下了」反人類罪」。然而，儘管面臨國際社會的壓力和麵世的聯合國報告，瑞士仍在2022年12月作出決定，不跟隨歐盟對中國實施制裁。作出决定，不追随欧盟对中国实施制裁。

相关内容

相关内容 为何瑞士不随欧盟制裁中国？ 此内容发布于 2022年，瑞士决定不随欧盟对中国实施制裁。但为什么瑞士政府不向公众宣布这一决定呢？就在中国驻瑞士大使警告瑞士不要效仿欧盟一个月后，瑞士做出了这一决定。巴塞尔大学(University of Basel)欧洲全球研究教授拉尔夫·韦伯(Ralph Weber)表示，虽然没有证据表明这两件事有关联，但给人的印象是“瑞士在对中国的立场上显得过于谨慎，而这一决定背后的真正原因是经济”。 更多阅览 为何瑞士不随欧盟制裁中国？

2023年：恢復人權對話

中斷四年後，中瑞兩國於2023年在伯恩重啟雙邊人權會談。這次對話涉及許多關鍵議題，譬如言論自由權及法治在內的公民權利和政治權利、民族、種族、宗教、少數民族語言群體的權利-特別是維吾爾族和藏族群體，以及婦女和LGBTI組織的權益、香港局勢等等。

瑞士外交部起初曾邀請包括瑞士維吾爾族協會(Uighur Association of Switzerland)、瑞士-西藏友好協會(Swiss-Tibetan Friendship Society)、國際人權服務社(International Service for Human Rights)和國際特赦組織(Amnesty International)在內的多家非政府組織參與會談，但此舉遭到中方反對，上述組織也因此無法出席。

在開拓中國市場和追究中國侵犯人權行為的責任之間探索平衡

2024年：恢復自由貿易協定談判

2024年9月，中瑞兩國正式就自由貿易協定更新展開談判。瑞士希望對協定進行相關調整，尤其是針對那些徵收高額稅的出口產品。

瑞方也表示，談判也會涉及中瑞兩國需擔負起「尊重國際關係和國際公法的基本價值及其原則(包括民主、自由、社會進步、正義和法治)的義務」。

相关内容

相关内容 瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定 此内容发布于 瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。 更多阅览 瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定

(編輯：Virginie Mangin，編自英文：張櫻/ dh，繁體校對：盧品妤)

相关内容