安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡

瑞士联邦政府表示，全球安全环境日益恶化。 Keystone-SDA

据瑞士政府称，瑞士今年面临的安全威胁正在加剧。

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近日，瑞士联邦委员会发布了威胁报告，重点关注乌克兰战争，中美对峙，间谍活动以及圣战主义。

报告指出，俄罗斯入侵乌克兰的战争继续破坏欧洲安全。在近东(Near East，一个政治地理术语，一般是相对中东、远东地区而言的概念，指距离西欧较近的国家和地区)及中东地区，局势仍不稳定，武装冲突不断。

与此同时，中美之间日益升级的对抗成为全球的主要趋势。联邦政府分析指出，在特朗普政府领导下，美国可能对其外交及安全政策利益的界定更加严格。

最后，间谍活动越来越重要，瑞士尤其受到影响。在瑞士国内，恐怖主义威胁依然十分严重，尤其是圣战运动以及年轻人在网上的极端举动。