安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡
据瑞士政府称，瑞士今年面临的安全威胁正在加剧。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
近日，瑞士联邦委员会发布了威胁报告，重点关注乌克兰战争，中美对峙，间谍活动以及圣战主义。
报告指出，俄罗斯入侵乌克兰的战争继续破坏欧洲安全。在近东(Near East，一个政治地理术语，一般是相对中东、远东地区而言的概念，指距离西欧较近的国家和地区)及中东地区，局势仍不稳定，武装冲突不断。
与此同时，中美之间日益升级的对抗成为全球的主要趋势。联邦政府分析指出，在特朗普政府领导下，美国可能对其外交及安全政策利益的界定更加严格。
最后，间谍活动越来越重要，瑞士尤其受到影响。在瑞士国内，恐怖主义威胁依然十分严重，尤其是圣战运动以及年轻人在网上的极端举动。
截至2025年5月初，全球已发生多起重大安全威胁事件，涵盖恐怖袭击、工业事故、基础设施瘫痪等。代表性事件包括：
巴基斯坦火车劫持事件（3月11日）
巴基斯坦分离组织俾路支解放军在俾路支省锡比市劫持一列火车，挟持数百名人质。事件导致71人死亡，包括33名袭击者、30名平民和8名巴基斯坦武装安保人员。
尼日尔科科鲁镇清真寺袭击（3月21日）
在尼日尔西部蒂拉贝里大区的科科鲁镇，一座清真寺在祷告时遭武装分子袭击，造成至少44人死亡、13人受伤。袭击者疑似极端组织成员，事件发生地靠近马里和布基纳法索边境，是恐怖活动频发区域。
印度帕哈尔加姆袭击（4月22日）
印控克什米尔帕哈尔加姆发生针对游客的枪击事件，事件造成至少28人死亡，20多人受伤。
伊朗沙希德拉贾伊港爆炸（4月26日）
伊朗南部霍尔木兹甘省的沙希德拉贾伊港发生严重爆炸，造成至少70人死亡、1242人受伤。爆炸源自港口货柜区，疑因存放危险化学品引发。
伊比利亚半岛大规模停电（4月28日）
西班牙和葡萄牙全境发生大规模停电，交通和通信服务严重受影响。初步调查未发现网络攻击证据，但具体原因尚无定论。
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