特朗普的“加沙协议”、出人意料的全球经济韧性与黄石公园的野牛

野牛在黄石国家公园内悠然吃草。 Keystone-SDA

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

10 分钟

“我这一生都在做交易。最伟大的交易会自然而然地达成……这次也是如此。也许这将是史上最伟大的一笔交易。”美国总统唐纳德·特朗普在宣布促成以色列与哈马斯停火后说出这番话。他关于中东和平的预言是否会成真仍需拭目以待，但瑞士媒体已对他给予了谨慎的肯定。

还有一条略显乐观的消息：尽管特朗普加征关税，全球经济的表现却出乎意料地稳健。为何会如此？与此同时，美国黄石国家公园里自由放养的野牛在激活生态系统，促进生物多样性。

美国总统唐纳德·特朗普周二(10月14日)返回华盛顿时，在“空军一号”上接受媒体采访。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

瑞士德语区公共广播电视台SRF评论称，随着加沙停火，美国总统唐纳德·特朗普实现了世界外交两年来未能做到的事。《每日导报》(Tages-Anzeiger)也宣称：“特朗普理应赢得这份掌声。”

“此次停火依然脆弱，和平框架尚未成形，”SRF周三(10月15日)在分析中指出，“但人质已回到以色列，加沙地带的民众也暂时摆脱了轰炸。”

SRF认为，特朗普的个人特质在此次加沙协议中发挥了“决定性作用”。报道写道：“出于想以‘和平缔造者’身份被载入史册的愿望，他搁置了传统考量，对以色列施加压力。”特朗普也能够依靠包括其“好友”、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)在内的多位领导人，来影响巴勒斯坦武装组织哈马斯。

这个和平能否持久？前巴勒斯坦文化部长阿努瓦尔·阿布·艾谢(Anouar Abou Eisheh)在法语区纸媒《时报》(Le Temps)上撰文指出：“特朗普的计划或许是个良好开端，但和平只能来自基于尊重国际法的公平解决方案。”

《新苏黎世报》(NZZ)评论称，“即便是特朗普最严厉的批评者，也似乎开始意识到他的政策比过去所刻画的更复杂和多面。”该报指出，那些过去天天把特朗普描绘成人类威胁的媒体，如今突然呼吁授予他诺贝尔和平奖，这种转变“几乎令人啼笑皆非”。文章写道：“为和平挺身而出会改变公众认知，这或许也是特朗普为何如此执着于诺贝尔和平奖。对他而言，诺贝尔和平奖像是一种公开的证据，证明那些说他是种族主义者和法西斯主义者的人都错了。”

苏黎世的《每日导报》则认为，加沙停火显示出，“如果特朗普运用自己的权力与影响力，将精力集中在中东等外交危机上，而非继续削弱美国民主，他或许能成功打破这场无尽的暴力循环”。报道补充说，若真能如此，特朗普确实会成为一个值得认真考虑的诺贝尔和平奖候选人-“这是一个无法索取、只能获得的荣誉”。

在华尔街街头留影。 Copyright The Associated Press 2019

《新苏黎世报》周三(10月15日)警告称，全球经济的表现虽比半年前的预期更好，但美国总统唐纳德·特朗普的关税政策仍是重大风险。

该报报道了国际货币基金组织(IMF)于周二(10月14日)发布的《世界经济展望》(World Economic Outlook)结论。国际货币基金组织预计，今年全球经济增长率为3.2%，2026年为3.1%，高于其4月预测的2.8%和3%。当时，特朗普宣布对多国实施双边惩罚性关税，令全球-尤其是瑞士-深感震惊。

国际货币基金组织目前认为，负面影响处于预期的下限：全球经济的韧性超出该组织在华盛顿的专家的担忧。为何会如此？组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)给出了四个原因。首先，特别是新兴经济体稳定了各自的货币与财政政策，因此在近期动荡中资本外流受到限制。

其次，私营部门展现出极强的适应力。许多企业调整了供应链，或提前向美国出口以规避关税。该组织还指出，人工智能(AI)基础设施的繁荣投资-尤其是在美国-对经济增长贡献显著。

第三个令人谨慎乐观的原因是，美国关税对全球贸易的冲击小于预期。格奥尔基耶娃上周表示：“到目前世界避免了陷入报复性贸易战。”然而，《新苏黎世报》指出，特朗普与中国之间再度升温的关税争端表明局势仍极为脆弱。

格奥尔基耶娃提到的第四个积极因素是，许多地区仍保持极为有利的金融环境。

不过，国际货币基金组织报告在结尾也提出警告，全球范围内政治压力正加剧对国内央行的影响，这可能削弱央行货币政策的公信力。而此次警告不仅针对土耳其或阿根廷等国，也明显指向美国-数月来特朗普在持续施压美联储，要求其大幅下调基准利率。

从华尔街到黄石国家公园…… Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved. This Material May Not Be Published, Broadcast, Rewritten Or Redistribu

美国西部黄石国家公园中自由放养的野牛数量激增，正在刺激草原生态系统的更新，并提升鸟类与两栖动物的多样性。

日内瓦《时报》周一(10月13日)报道，19世纪初美国境内生活着约3000-6000万头野牛，而到1900年仅剩约1000头，随后美国才开始实施保护措施。如今，野牛数量估计已达40万头，大部分是以数百头为单位组成小群活动。约半数野牛被饲养在牧场里，用来提供牛肉；另一半生活在联邦土地上，为调节野牛种群数量，每年会猎杀大约7.5万头。

黄石公园自上世纪60年代启动“重返自然”政策以来，野牛数量已增至约5000头，这是园方为2024年设定的野牛数量上限。

尽管活动范围受限-一旦离开园区边界就会被捕杀-这些野牛仍会随着季节迁徙，寻找更适宜的草场。参与研究黄石公园北部野牛生态的比尔·汉密尔顿(Bill Hamilton)在《科学》(Science)杂志8月发表的论文中解释说：“这片区域为我们提供了极佳的机会，令我们得以观察野牛对植被的影响。”

“通过比较可进入与不可进入的草地区域，我们发现，即便面对本地大型食草动物的高强度啃食，草原依然展现出强大韧性。”汉密尔顿指出，这种韧性源于草食动物、植物、养分与土壤细菌之间的复杂互动。

此外，野牛在踩踏土地时会粉碎植物残骸，加速其分解过程。“它们深陷的蹄印在地表形成微小洼地，为各种青蛙、蝾螈与爬行动物提供有利的栖息环境，也让鸟类得以饮水，”汉密尔顿表示。

下一期《瑞士媒体里的美国》将于10月23日星期四发布。

如有任何意见或反馈，请发送邮件至chinese@swissinfo.ch

相关内容

阅读最长 讨论最多