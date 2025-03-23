特朗普的经济战给欧盟和瑞士带来新机遇

位于巴西圣贝尔纳多-杜坎波的大众汽车工厂,摄于2023年6月28日。 Keystone

唐纳德·特朗普就任美国总统后，除了向中国发起更猛烈的贸易战以外，也令全球贸易格局面临新的挑战。特朗普政府的贸易保护主义政策使欧盟和瑞士不得不重新审视与美国的贸易关系，并积极寻找新的贸易伙伴。

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美国宣布了关税措施后，欧洲开始将目光转向其他贸易伙伴。以瑞士为首的欧洲自由贸易联盟(EFTA)正在效仿欧盟，推动与南方共同市场成员国签署自由贸易协定。

人人都在说，特朗普打算用新关税措施惩罚欧洲。这位美国总统认为，欧盟长期以来一直在从美国身上”揩油”，占尽便宜。

在此他夸大了欧盟对美国的贸易顺差。实际上，欧盟对美国的贸易顺差仅为3%左右。

根据欧盟统计局的数据，美国是欧洲最重要的出口国，而反过来，美国是欧盟的第二大进口国，仅次于中国，在英国和瑞士之前。

预计全球国内生产总值将下滑两位数

欧盟委员会最近在一份新闻稿中表示：”欧盟和美国必须合作，共同捍卫多边主义和以遵守规则为基础的国际秩序。”

与此同时，欧盟还加强了其贸易保护措施，其中包括打击胁迫的措施，用来针对来自第三国的贸易胁迫。

欧洲议会警告说，世界贸易组织(WTO)实际上有一个解决争端的系统，但并不适用于经济胁迫。

在今年1月达沃斯世界经济论坛的一场辩论中，世贸组织秘书长恩古齐·奥孔乔-伊韦拉(Ngozi Okonjo-Iweala)已经呼吁大家要保持冷静。

历史上，世界各国一直都在努力降低关税，这促进了全球贸易，使所有国家从中受益。

“如果采取报复性措施，无论是收缴25%还是60%的关税，就会回到20世纪30年代的状态，这意味着全球GDP将遭受两位数的损失。这将是灾难性的，”这位尼日利亚经济学家表示。

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欧盟希望利用美国关税的副作用

面对目前的形势，欧盟认为，关税战显然会使某些商品的价格增高，但也会促使那些受到影响的国家为了抵制美国而加强与欧洲的贸易关系。

但不久前瑞士联邦主席兼财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，对当前形势似乎不太紧张。她在2月底于开普敦举行的二十国峰会(G20)上说：”瑞士不会因美国和欧盟之间的贸易争端而受到影响。”

世界上最大的自由贸易区正在形成

在特朗普“出大招”的同时，“旧大陆”也在努力实现多元化，并明显将目光投向南美洲。

2024年12月欧盟委员会与南方共同市场(MERCOSUR)成员国阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭宣布结束历时20年之久的自由贸易协定谈判。

左起：阿根廷总统哈维尔·米莱、乌拉圭总统路易斯·拉卡列·普、欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩、巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和巴拉圭总统圣地亚哥·佩纳在南方共同市场峰会期间合影留念，摄于2024年12月6日星期五。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

南方共同市场(Mercosur) 是南美地区最大的经济一体化组织，成立于1991年3月26日，由阿根廷、巴西、乌拉圭和巴拉圭四国总统在巴拉圭首都亚松森签署《亚松森条约》。其宗旨是通过有效利用资源、保护环境、协调宏观经济政策、加强经济互补，促进成员国科技进步，最终实现经济政治一体化。 南方共同市场的正式成员国包括阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚。委内瑞拉曾是成员国，但由于国内局势自2017年8月起被无限期暂停成员国资格。此外，智利、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、苏里南和圭亚那是联系国。 南方共同市场的成员国之间绝大部分商品实行无关税自由贸易，并执行统一的对外关税政策。该组织的合作范围不仅限于经济，还包括政治、外交等领域。 资料来源：维基百科

现在开始着手进行复杂的批准过程，如果一切顺利，世界最大的自由贸易区将就此形成。欧盟是一个覆盖4.5亿人口的市场，而南方共同市场的人口总数为2.8亿。

欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)去年12月在蒙得维的亚(Montevideo)谈到当前全球形势时说：”这一条约不仅是一个经济机遇，也是一种政治需求。“

瑞士可能在今年敲定自由贸易协定

经济政策也是地缘政治政策，瑞士在这一领域可谓驾轻就熟、游刃有余。瑞士正在带领欧洲自由贸易联盟(EFTA)与南方共同市场国家进行谈判，即将达成协议。

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)的发言人尼古拉·比多(Nicolas Bideau)说：”谈判可在今年上半年完成，下半年便可签署协议。”

联邦委员盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin，左)和伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)欢迎阿根廷外交部长戴安娜`蒙迪诺(Diana Mondino)对瑞士进行友好访问。 Keystone / Peter Schneider

为了加快谈判进程，卡西斯和比多于2月3日-7日访问了巴拉圭、巴西和玻利维亚。玻利维亚在2024年7月才加入南方共同市场。

与欧盟做法不同，欧洲自由贸易联盟与玻利维亚政府直接展开了谈判，希望拉近与这个 “锂三角”(玻利维亚、阿根廷和智利)之一国家的关系。

瑞士在拉丁美洲最重要的贸易伙伴仍然是巴西，瑞士是巴西五大投资国之一。巴西是今年金砖国家集团的主席国，特朗普的关税政策也直接影响到了巴西。

瑞士外长卡西斯与巴西外长毛罗·维埃拉(Mauro Vieira)达成了共识，要尽快完成谈判。

外部内容

来自瑞士社会的声音

“对于出口国瑞士来说，每个新自贸协定都很重要。由于贸易冲突不断，全球贸易体系正接受挑战，因此每项新协议都在逐步改善瑞士企业的框架条件，”瑞士经济联合会(Economiesuisse)执行委员会成员扬·阿特斯兰德(Jan Atteslander)说。

与南方共同市场的协议将成为瑞士在双边层面或欧洲自由贸易联盟框架内签署的自由贸易协定之一，最近瑞士与与印度、科索沃和泰国缔结了自贸协定。更多内容：

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瑞士农民协会的反应比较尖锐，其发言人珊德拉·海尔分斯坦(Sandra Helfenstein)说：”我们希望瑞士政府作为欧洲自由贸易联盟成员在与南方共同市场签协议时，考虑到本国农业高成本、高质量和地形等特点。”

一旦协议签订，瑞士议会将启动批准程序。理论上讲，届时还可能进行全民公决。

2019年11月7日，来自巴西的原住民代表克雷塔·卡因刚(Kreta Kaingang)和绿党国民院议员丽莎·马佐内(Lisa Mazzone)在伯尔尼的媒体发布会上。来自巴西的原住民代表与受威胁民族协会一起，就瑞士(欧洲自由贸易联盟)与巴西(南方共同市场)之间计划达成的自由贸易协定提出了他们的要求。 Peter Klaunzer/Keystone

这一次在批准过程中会遇到什么阻碍？“让-吕克·阿多尔(Jean-Luc Addor)是来自瓦莱州的瑞士人民党国民院议员，他说：”对我和人民党的其他成员来说，红线就是不能牺牲农民的利益。”

“对消费者来说，还有另一个利害攸关的问题：南方共同市场国家的农业部门遵守的规则与我们不同，这对某些产品的使用会产生影响。”

南方共同市场国家并不急于签署协议

日内瓦大学国际问题研究所教授塞德里克·杜邦(Cédric Dupont)说：”瑞士已经单方面免去了对工业品的关税；除非瑞士在农业领域也做出让步，否则对南方共同市场国家不会有太大吸引力。但瑞士显然不会这么做，因为瑞士非常重视保护其最重要的农业部门。”

但杜邦坚信，如果双方都有政治意愿，南方共同市场和欧洲自由贸易联盟会签署自由贸易协定。

“但目前南方共同市场成员国并不急于签署协议。现在很难说南方共同市场国家在多大程度上优先考虑与包括瑞士在内的欧洲自由贸易联盟之间的自贸协定，与欧盟签署协定显然重要得多。“

不过，杜邦认为，尽管与欧洲、中国和美国相比，瑞士与南方共同市场国家的贸易额仍然较低，但签订自贸协议对瑞士依然意义很大。

购买力强大的小市场

布宜诺斯艾利斯的拉丁美洲一体化专家奥斯卡·爱德华多·费尔南德斯-吉伦(Oscar Eduardo Fernández-Guillén)说，与欧洲自由贸易联盟签署自贸协议对南方共同市场国家来说意义“相对较大”。虽然与欧盟相比，欧洲自由贸易联盟只是一个拥有1500万人口的小市场，“但这些国家是世界上人均收入相对很高的国家。”

欧洲自由贸易联盟市场占南方共同市场国家贸易总额的1%，而中国的占比是30%。尽管如此，任何自贸协定谈判都非常重要，因为这些协议为经济关系制定了明确的规则。

杜邦和费尔南德斯-吉伦一致认为，这些协议不仅涉及贸易规则，还包括投资规则。

南方共同市场在沉睡

费尔南德斯-吉伦说：”南方共同市场国家的问题在于，它们的对外谈判议程掌握在轮值主席国手中，而没有一个超国家机构。本期轮值主席国是阿根廷。”

他说：“这导致的结果就是，南方共同市场国家追求的是短期政治上的目标，而非长期的地区目标，这就是为什么自2000年以来南方共同市场一直处于沉睡状态的原因。”

此外，特朗普还试图重整对这一地区的秩序，而中国在这一地区的影响很大，美国也对中国发动了贸易战。

“总部设在日内瓦的拉丁美洲交流与合作中心(CECAL)主席米歇尔·塞利·维加斯(Michel Celi Vegas)说：”我们有可能会目睹一场巴西与阿根廷之间的角逐，前者持亲俄亲中立场，后者则捍卫亲美立场。

应对特朗普的新机遇

费尔南德斯-吉伦说，无论如何，特朗普的贸易战会对通货膨胀和人们的实际收入产生影响，这无形中促使欧盟或欧洲自由贸易联盟成员国等人均收入较高的国家另寻出路，以减少对美国的依赖。

自贸协定会为新兴国家吸引来新投资，而这些投资会带来更多的企业入驻、高效的生产流程以及增长的就业机会。

(编辑：Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/gj)

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