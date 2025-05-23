瑞士今后在推动国际和平进程中应扮演何种角色？

要想成功推进和平进程，瑞士就必须拥有相应的国际形象、政治意愿，最重要的还是获得冲突各方的认可。瑞士目前还有这样的优势吗？

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有些人认为，推动和平就像奶酪或巧克力一样，是瑞士的一部分。从某种意义上来说，它是自19世纪日内瓦人亨利杜南(Henry Dunant)成立红十字会国际委员会以来，瑞士所承担的人道主义角色的延伸。

虽然从历史角度看，瑞士的人道主义行动与其所扮演的和平促进者角色确有其关联之处，但却并不意味着它们可以混淆。与中立的关系也是如此，它的现代属性同样脱胎于这一时期。

瑞士出于自身利益远离周边和相邻国家的冲突，并以“好撒玛利亚人”(基督教文化中的口头语，意为：好心人、见义勇为者)的身份收留外国军队、或促成战俘交换的时代已一去不复返。欧洲早已不是世界的中心，对暴力冲突的处理也变得愈发复杂。

要实现和平，仅靠打出响亮的旗号是远远不够的。中立也早不是一张王牌。按照俄罗斯人的叙述方式：在俄罗斯出兵乌克兰、瑞士决定追随欧盟采取制裁措施开始，瑞士就已经放弃了中立。这种说法在全球信息战中产生了一定影响。

竞争日益激烈

由于近年来地缘政治的变化，像阿曼、卡塔尔这样的国家作为新的参与者也登上了舞台。考虑到地区及全球的政治利益，它们更愿意将自己定位为桥梁搭建者和调停者。

虽然挪威还是北大西洋军事同盟(北大西洋公约组织，简称北约，NATO)的成员，但在过去几十年里，它同样积极且富有成效地在解决国际冲突方面发挥着作用。

对于瑞士的和平促进工作来说，好消息是：鉴于全球政治安全局势动荡，或恰因为此，全世界对于不优先站队，而是志在解决冲突的国家有很大需求，需求甚至还在扩大。不太乐观的消息则是：竞争在加剧，瑞士不能指望全世界都认为只有在日内瓦才能实现和平。未来，瑞士必须比以往任何时候都更加注重证明自己在和平促进方面的可信度和可靠性。

瑞士应尽力避免因短期的机会主义原因，而随意动用经营多年的国际政治资本。瑞士代表着对国际法的尊重和对人权的维护，以及在战争冲突中仍对国际人道主义法律的坚守。

具体来说就是，面对俄罗斯对乌克兰的军事进攻，瑞士毫无选择必须明确谴责；不过同样需要严厉谴责的还有哈马斯和以色列对于人权的侵犯。

但在联合国安理会尚未形成决议时就对作战方发布禁令，正如瑞士对哈马斯做的那样，就与和平推进者的角色不符了。在此外交政策应先于国内政策，因为政府必须履行其领导责任。推进和平一向是瑞士在外交政策中要优先考虑的，这点在联邦宪法中甚至也有提及。

瑞士有足够的勇气吗？

虽然人们对于推进和平进程的需求越来越多，但这项工作的难度却并没有降低。面对战争，联合国宪章愈发让步于联合国安理会的政治角力。也正因如此，像瑞士这样具有较高公信力和公正性的国家才变得尤为重要。

不久前，瑞士结束了在安理会的首届任期，并凭借其出色的成绩收获一众好评。特别是在战争中保护平民、推进新技术在和平进程中的应用以及将环境保护的重要性与国际安全挂钩等方面，瑞士发挥了重要的推动作用。尽管此前保守政治阵营不无担忧，但其中立性并未成为阻碍。

过去几年的经验证明，瑞士既可以保持中立，也可以坚守自己的价值观。正是这种结合才让乌克兰的和平峰会在布尔根施托克(Bürgenstock)成功举行。而提前1年就宣布要召开这样的峰会是需要勇气的，瑞士需要调动所有的政治关系，政府也必须顶住重重压力，才能让会议如期举办。

如果瑞士今后还想在和平促进方面发挥重要作用，那么就应该继续保持这种雄心和勇气。除了像在布尔根施托克安排峰会等传统的斡旋工作外，瑞士还应在各冲突背景下积极现身并投身，不要质疑自己的基本价值观。

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