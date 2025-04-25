瑞士和中国呼吁就关税问题展开对话

瑞中两国呼吁就关税问题展开对话。 Keystone-SDA

瑞士与中国希望通过对话方式解决美国关税问题。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Switzerland and China call for dialogue on tariffs 更多阅览 Switzerland and China call for dialogue on tariffs

Français fr La Suisse et la Chine prônent le “dialogue” face aux taxes 原版 更多阅览 La Suisse et la Chine prônent le “dialogue” face aux taxes

相关内容

这是瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)周四(4月24日)在北京与中国外长王毅会谈后所说的话。

两国外长讨论了美中之间持续的贸易战。由于这一争端波及全球，瑞士也面临最高达31%的出口额外税负风险。

卡西斯在记者会上表示：“瑞士与中国希望通过对话与相互尊重来解决这一问题。”双方的目标是“说服美国回到多边对话机制”。

当被问及是否曾与中方探讨设立规避美国关税的替代机制时，卡西斯回应称，从未就此进行过讨论。他强调瑞中关系良好，并提到两国已建交75周年，且签署有自由贸易协定。

相关内容

相关内容 瑞士想与中国走得更近，为什么？ 此内容发布于 瑞士和中国签订自由贸易协定已有十年之久。目前瑞士希望优化这一协议。迄今为止，自贸协定给两国分别带来了什么实惠？瑞士资讯swissinfo.ch为您解析。 更多阅览 瑞士想与中国走得更近，为什么？

不偏向任何一方

不过，卡西斯在发言中谨慎避免偏向任何一方。他指出，美国、欧盟和中国是瑞士最重要的三大贸易伙伴，“我们不能忽视其中任何一个”。

卡西斯解释道，瑞士必须维持广泛的贸易联系，并提及伯尔尼与华盛顿之间的“良好联系”。他表示，目前发生的只是“一次意外”，并坚信“终将找到解决方案”。

值得一提的是，就在他访华的同时，瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)与副主席盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)也正在美国访问，为了在美方加征关税的威胁之下积极维护瑞士的利益。

“我们保持着联系，”卡西斯表示，但未透露更多细节。