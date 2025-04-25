瑞士和中国呼吁就关税问题展开对话

瑞士与中国希望通过对话方式解决美国关税问题。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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这是瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)周四(4月24日)在北京与中国外长王毅会谈后所说的话。
两国外长讨论了美中之间持续的贸易战。由于这一争端波及全球，瑞士也面临最高达31%的出口额外税负风险。
卡西斯在记者会上表示：“瑞士与中国希望通过对话与相互尊重来解决这一问题。”双方的目标是“说服美国回到多边对话机制”。
当被问及是否曾与中方探讨设立规避美国关税的替代机制时，卡西斯回应称，从未就此进行过讨论。他强调瑞中关系良好，并提到两国已建交75周年，且签署有自由贸易协定。
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不偏向任何一方
不过，卡西斯在发言中谨慎避免偏向任何一方。他指出，美国、欧盟和中国是瑞士最重要的三大贸易伙伴，“我们不能忽视其中任何一个”。
卡西斯解释道，瑞士必须维持广泛的贸易联系，并提及伯尔尼与华盛顿之间的“良好联系”。他表示，目前发生的只是“一次意外”，并坚信“终将找到解决方案”。
值得一提的是，就在他访华的同时，瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)与副主席盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)也正在美国访问，为了在美方加征关税的威胁之下积极维护瑞士的利益。
“我们保持着联系，”卡西斯表示，但未透露更多细节。
面对中美之间的紧张关系，瑞士外长卡西斯在与中国外长王毅会谈后强调，瑞士与中国、美国和欧盟都是重要的贸易伙伴，不能偏向任何一方。瑞士希望通过对话和相互尊重解决问题，避免被迫在大国之间选边站。
在美国对瑞士商品加征关税后，瑞士重新评估与欧盟的关系外部链接，寻求更紧密的合作。瑞士联邦主席兼财政部长凯勒-苏特表示，瑞士希望稳定并深化与欧盟的关系，以应对全球不确定性带来的挑战。
而瑞士的外交政策以灵活和务实著称，强调通过多边对话解决争端。瑞士在中美之间的外交操作，体现了其在复杂国际环境中保持独立性和促进和平外部链接的努力。
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