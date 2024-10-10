瑞士在死刑问题上不想中立

伊朗是近年来执行死刑最多的国家(仅次于中国)，包括处决未成年人。 Getty Images

瑞士树立的目标是在全世界范围内废除死刑。而那些坚持动用死刑的国家则声明遵从自己国家的主权，并要与所谓的西方价值观拉开距离。

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瑞士计划在2025年实现这个目标-拥有一个没有死刑的世界。这是11年前瑞士设定的宏伟计划。2013年，时任外交部长迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)曾说：”只要死刑还在，我们就会继续抗争下去。“

虽然现在这个目标未能实现，但废除死刑已成为大势所趋：如今，仍约有二十个国家在执行死刑，而世界上的绝大多数国家已经废除或暂停使用死刑，这一趋势在世界历史上堪称创举。

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然而现在距离一个没有死刑的世界还很遥远。中国、伊朗、沙特阿拉伯和美国等国家仍在继续执行死刑。非政府组织大赦国际的报告显示，2023年公开处决的人数为1153人，比上一年增加了31%，是十年来最高的数字，这还只是登记在册的数字。

那些坚持使用死刑的国家的主要理由是尊重国家主权：国际法本身并不禁止死刑。因此，实行死刑是各国的权利。一些国家认为废除死刑是西方的意愿，这有悖于他们自己的价值观和法律制度。总而言之，他们认为这是西方推行其自身的价值观并巩固霸权地位的做法-这样的观点在国际政治舞台上有着不同的版本。

废除死刑：并非纯粹的西方意愿

“每个人都有活着的权力，死刑应该被禁止”。自1999年起，瑞士联邦宪法中就规定了这一点，它也是瑞士外交政策的指导方针。瑞士最后一次执行死刑是在1944年。但令人费解的是，直到1992年，瑞士军事刑法中仍有死刑条例。由此可见：死刑这个问题的情况比较复杂。

而实际上，自第二次世界大战结束以来，反对死刑运动的发起人大多是民间社会活动家者，而非政治家。

第二次世界大战结束后成立了联合国，《世界人权宣言》的诞生，保证了生命权，这为禁止死刑提供了基础和前提。最先推动废除死刑运动的是跨国民间社会组织，比如大赦国际，该组织现在已成为国际上反对死刑最重要的力量之一。

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基娅拉·桑乔吉奥(Chiara Sangiorgio)以伦敦为坐标协调大赦国际的全球反对死刑运动。她说，第二次世界大战后只有寥寥几个国家没有死刑，而且几乎都是拉丁美洲国家，在这些国家，死刑主要被殖民者当作镇压民众的工具。废除死刑是民族解放运动的组成部分。1864年委内瑞拉作为第一个现代国家废除了死刑。“要明确的一点是，反对死刑并不是纯粹的西方意愿，”桑乔吉奥说。

20世纪以来，越来越多的国家开始了民主化进程，这是在全球范围内遏制死刑的一个重要因素-美国在此是一个明显的例外，尽管在这个国家被处以死刑的人数也越来越少。

死刑一直被用来作为镇压、控制和压制政治反对派的手段。何况，瑞士联邦外交部在其关于全球废除死刑的“2024-2027年行动计划”中写道，“没有任何科学研究证明死刑对预防犯罪和保障安全有积极的影响，也并不比其他严厉的惩罚有更大效果”。

国家主权与人权

仍然坚持使用死刑的国家经常用严厉制裁犯罪作为说辞，而世界反对死刑联盟(WCADP)主席奥雷利·普拉塞(Aurélie Plaçais)说，这些国家想要向国民发出这样的信号：国家会“严厉打击犯罪”，并希望罪犯受到严惩。“归根结底，就是要用简单的方法对付复杂的问题和犯罪”。2022年，全球执行的死刑中有37%是针对毒品犯罪。

世界反死刑联盟是一个设在法国的国际伞式组织，在全球范围内开展废除死刑的运动，下面囊括了185个组织。该组织的许多成员因积极从事反对死刑运动而在本国受到迫害。

普拉塞说，而在对外宣传时，这些国家的策略则有所不同： 他们在国际上强调的并不是打击犯罪，而是坚持主权；以及国际法并未禁止使用死刑，因此，每个国家都有权使用死刑，这属于国家主权。

在联合国进行的交涉中，能够注意到这些国家在投票时经常提到这一点。他们批评法律和政治制度的差异未得到充分尊重，从而破坏了国家间的平等关系。认为这无非是在推行某种世界秩序和价值观-这明显是针对西方的批评，在他们眼中，西方推行的是多边体系。

哪些国家执行的死刑最多？ 各国执行死刑的情况差异很大，首先是中国，在这个一党制国家，死刑的罪名很多，具体数据不详，中国在处理死刑问题时非常隐秘，几乎没有官方消息，被执行死刑的人数也不得而知。奥雷利·普拉塞说：”我们估计每年有数千人被执行死刑。“ 接下来是伊朗，这个神权专制国家自伊斯兰革命以来，包括吉娜·马赫萨·阿米尼(Jina Mahsa Amini)遇害的起义之后，时常大规模用死刑作为镇压手段。与沙特阿拉伯的绝对君主制一样，毒品犯罪和宗教犯罪是判处死刑的重要原因。美国是世界上少数几个仍在执行死刑的民主国家之一，尽管执行死刑的数量一段时间内在下降，而且越来越多的州正在禁止或暂停执行死刑。 普拉塞说：”这些实施死刑的国家有一个共同特征：暴政，对国内实行高压和歧视政策，对外则动用武力。”

公关与真正的废除

还有像沙特阿拉伯这样的国家。沙特阿拉伯对外展示的是现代化的形象，但执行死刑的数量却在直线上升。欧洲沙特人权组织(ESOHR)法律总监塔哈·阿尔哈吉(Taha Alhajj)说：”现在的情况比以往任何时候都要糟糕。

自从穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)掌权以来，沙特发生了很多变化。社会规范变得不再重要，宗教信仰受到打压，国家面向旅游业开放。”体育、音乐，网红-沙特阿拉伯正投入数十亿美元来打造自己的纯洁形象，而对于阿尔哈吉来说，这纯粹都是公关。与此同时，从未有如此多的人被处决”。

2019年6月，纽约沙特领事馆外抗议处决穆斯林神职人员的人群。 2019 Anadolu Agency

这个王国无视基本准则，例如可以在没有法律依据的情况下判刑；或处决未成年人。惩罚的罪名也比以往任何时候都要多。阿尔哈吉说，现在还会有人因为政治或信仰问题被处决。“在国际舞台上，沙特阿拉伯还大肆宣称尊重人权，这纯属做戏和谎言。“

ESOHR成员深有感触，该组织创始人遭到迫害和监禁，所有成员都遭到追捕而不得离开自己的国家。阿尔哈吉说：”刑罚非常严酷，因此那里已经没有反对死刑的人权活动家了。”

可能会有更多处决

那么现在到底是什么情况？基娅拉·桑乔吉奥和奥雷利-普拉塞都认为现在的趋势是：执行死刑的国家数量正在减少。普拉塞说：”有几个国家目前正在考虑废除死刑的立法草案。

不过，近年来执行死刑的数量正在增加，例如沙特阿拉伯就是其中之一。这两位活动家都预计未来这种情况还会持续，那就是：拥有死刑的国家越来越少，但被执行死刑的人数却越来越多。

中国政府在2002年就表示过：“世界范围内最终会废除死刑，这是历史发展的必然趋势。”

但直至目前，中国执行死刑的数量依然遥遥多于其他任何一个国家。

中国废除死刑的最大阻力来自民间

中国每年数千人被处决-具体数字不详，中国在这方面不公布任何数字。 2004 China Photos

根据中国人民法院出版集团运营的国家级法律知识服务和案例大数据融合平台-法信网外部链接上一份名为《中国民众的死刑观念:观察、猜想与解析》的报告所述，中国也有意逐步废除死刑，但似乎最大的阻力来自民间。

报告中说：“无论是在成功废除死刑的国家，抑或尚未废除死刑的国家，都曾经或者正在面临如何对待公众的死刑认同的艰难抉择。

这一抉择在中国同样存在。出于对既往死刑政策的反思与刑罚人道世界潮流的认同，中国学术界与决策层达成了“少杀、慎杀、不杀”的共识。

在此背景下，进一步减少、控制乃至最终废除死刑的主要阻力通常被认为是民众对死刑的强烈认同。

法律系统固然需要抗制系统之外的干扰。但是，死刑问题并非纯粹的法系统内部的问题。在死刑改革议题上，民意必须被重视和理解。

死刑的公众认同是死刑的正当性和合法性的支撑。死刑改革的任何努力，如果缺乏对民众死刑观念的深入理解，必然无法得到民众理解，影响改革目标的达成。

死刑在中国 在中国，根据《中华人民共和国刑法》第33条，死刑是法定的主刑之一。当前，中国的死刑罪名共计46项，是世界上保留死刑的国家中罪名第二多的国家，仅次于朝鲜。 现时中华人民共和国执行死刑方式分为枪决和注射死刑。 在中国大陆，一直以来死刑受到绝大多数中国人的支持。中国社科院法学所和国家统计局在1995年的民意调查显示95%以上的人支持死刑。2020年一项民意调查的结果显示，同意死刑的民众占比为88%。中国人历来的“杀人偿命”观点也在一定程度上推动了对故意杀人罪的死刑的判决。 来源：维基百科

(编辑：Benjamin von Wyl，深度编译自德文：杨煦冬/dh)