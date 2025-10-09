瑞士或将针对承认巴勒斯坦国举行全民投票

2025年6月21日，伯尔尼联邦大厦前声援加沙的集会。 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士一个公民委员会近日发起一项动议，要求政府正式承认巴勒斯坦为主权国家。这项动议已获联邦确认有效，即将进入征集签名阶段。若最终通过，瑞士政府将被迫在宪法框架下向联合国提交承认声明。在中东局势持续紧张、国际立场分化的背景下，这一动议引发瑞士社会广泛关注，也让瑞士政府面临前所未有的外交压力。

这到底是怎么回事？

一个委员会正在筹划一项公民动议，要求瑞士政府承认巴勒斯坦国。根据瑞士广播电视台RTS所作的调查，联邦国务秘书处已宣布该动议有效。因此，征集签名的工作即将开始。

公民动议的内容是什么？

这项公民动议要求瑞士承认巴勒斯坦是一个主权独立国家，并明确规定联邦政府必须尽快采取行动。具体而言，动议希望将以下内容写入《联邦宪法》：“在全民和各州通过动议后三个月内，联邦委员会应向联合国秘书长及联合国大会提交一份承认巴勒斯坦国的声明。”

发起动议的人是谁？

一个由26名成员组成的委员会，其中包括来自民间社会的人士、律师和几位左翼政治家，其中包括沃州绿党的国民院议员拉斐尔·马哈伊姆(Raphaël Mahaim)。至于社会民主党和绿党是否正式加入支持这一动议的行列，目前尚不明朗。

为什么要发起动议？

现在越来越多的国家承认巴勒斯坦是一个国家。然而，瑞士议会却一直无法达成一致。联邦认为，承认巴勒斯坦是一个国家还为时过早。而动议共同发起人拉斐尔·马哈伊姆说：”联邦委员会并未努力推动两国解决方案。”因此该委员会发起了这项公民动议。

宪法能强迫政府吗？

巴塞尔大学宪法学教授马库斯·舍费尔(Markus Schefer)说：”可以。只要所提要求不违反国际法或不切实际。”比如，引入奴隶制或除去月球-这些我们不能让联邦委员会去做，但承认巴勒斯坦国没问题。舍费尔说：”当然，这是否真的合理，又是另一回事。”

胜算有多大？

政治学家迈克尔·赫尔曼(Michael Hermann)说：”这是一件触动了人们神经的事宜。”瑞士绝大多数人都不赞同政府在中东冲突中对以色列这种保持缄默的态度。”尽管如此，我认为这项公民动议取得成果的希望渺茫。因为许多人可能会犹豫，在宪法中如此明确地向政府下达指令。

最大的绊脚石是什么？

在一项公民动议摆在民众面前之前，通常需要2-3年的时间。因此，公民动议并不是一个能迅速解决问题的方法，但它可以有效地吸引公众对这一问题的关注。

(编译自德文：杨煦冬/gj)

