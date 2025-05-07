美中两国将在瑞士举行关税会谈

美国与中国计划于本周六(5月10日)在瑞士日内瓦举行关税磋商。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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美国财政部已宣布，财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)将于5月8日前往瑞士，在那里与中国高级商务代表会面。
除了与中国代表举行会谈，美国代表团还计划与瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)进行会晤。
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中国商务部及官媒已证实了安排在瑞士的此次会面。中国国务院副总理何立峰将在日内瓦会晤贝森特。
中国方面表示，考虑到全球各方的期待、中国的国家利益以及美国业界和消费者的呼声，已决定主动与美方接触。
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北京方面还指出，美国提出希望就“关税及其他议题”进行磋商。美方高级官员已提供相关细节，中方现已全面审阅。
中国商务部强调，任何对话必须建立在相互尊重和平等的基础之上。他们补充说，只有在美方承认其关税措施所造成的影响，并纠正相关错误做法的前提下，才有可能达成协商解决方案。
美国财政部长接受福克斯新闻采访
在接受福克斯新闻采访时，美国财政部长贝森特表示，他预计双方将首先就会议议程达成一致。“我认为这次会谈的重点是‘降温’，而不是达成大型贸易协议。我们需要先缓和局势，然后才能推进。”
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贝森特提到，他原本计划赴欧洲与瑞士方面讨论贸易冲突，后来得知中方代表团也会前往瑞士。“所以我们将在周六和周日会晤，”他透露。
世界两大经济体陷入贸易争端
美国商务部长补充说，美中两国都有兴趣达成一项协议。他表示，目前居高不下的关税实质上构成了一种禁运。
自4月初这场全球最大规模的贸易争端升级以来，特朗普已对中国进口商品加征高达145%的附加关税。作为回应，中国也对美国产品加征125%的附加税。
近期，特朗普就美中是否正在进行会谈发表了前后矛盾的言论。他先是宣称已同北京方面进行了接触，但中国外交部却随即予以否认。
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