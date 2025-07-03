The Swiss voice in the world since 1935
外交事务

面对中国等金砖国家瑞士该如何定位？

第 17 届金砖国家峰会将于2025年7月6-7日在巴西里约热内卢举行。
第 17 届金砖国家峰会将于2025年7月6-7日在巴西里约热内卢举行。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

在西方国家看来，金砖国家是以中国为首的新兴经济体的集合，那么这一集团的重要性如何？面对它瑞士又该如何定位？相关评估莫衷一是。

此内容发布于
11 分钟

作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

Samanta Siegfried
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

近20年来金砖各国一直尝试深入参与国际政治事务。瑞士外交部在一份报告中将其描述为“松散的国家会晤”，它们在峰会上“精心展示并宣传其世界观和自我认知”，对新兴和发展中国家来说，这颇具吸引力-因为世界格局似乎在向新的权力中心倾斜。

“金砖”(BRIC)一词其实还是由美国高盛投资银行的经济学家(英)外部链接于2001年提出的，当时以 “Building Better Economic BRICs”(全球需要更好的经济之砖)为口号，旨在强调巴西、俄罗斯、印度和中国的经济增长及其重要性。但在将近10年之后，也就是2009年金融危机期间，首届金砖国家峰会才在俄罗斯叶卡捷琳堡召开(随后南非加入)。

外部内容

此后金砖集团的重要性与日俱增。随着新成员国的加入，目前约半数世界人口生活在金砖国家，其经济总量占全球国内生产总值(GDP)的40%以上。该集团拥有近10个伙伴国，另有约30个国家表达了加入意愿。但金砖国家的本质仍难以界定：它既不是同盟，也非联盟，更没有共同的自由贸易区，甚至至今也没有常设秘书处。在中国外交部的网站上，金砖国家外部链接的相关资料被列入了国际经济司的“国际组织与会议概况”中，承认其是国家领导人多次参与“会晤”的国际合作组织。

尽管如此瑞士政治顾问Remo Reginold仍强调不应低估这一国家集团。恰恰相反他指出：“我将金砖国家视作世界政治局势时代新发展的象征”。

在Reginold看来“混合体”(Konglomerat)一词最适合形容该集团：它是指将不同结构、规模和属性的各种物质通过某种“基质”凝聚在一起，而在此这种共同基质就是致力于“联手打破西方的世界主导地位”。

金砖国家尤其呼吁对联合国及布雷顿森林体系(Bretton-Woods-Institutionen，主要指国际货币基金组织和世界银行)进行改革，以更好地代表全球南方利益。

该集团已建立新开发银行(NDB)等自有机构，并成立了多个工作组，维持着国家间的伙伴关系。Reginold指出：“金砖国家通过这样的关系网络，建立起新型国际合作模式”，而且不以西方的规则为导向。

在他看来，“瑞士及整个西方”必须学会“理解金砖国家并正确解读其信号”。由于西方带着“有色眼镜”，所以很少研究该集团是如何以非正式的网络运作的。Reginold说，如果瑞士能巧妙利用其自身网络、灵活性及利益诉求，“很有可能成为连接全球北方与南方的桥梁”。但这需要瑞士在发展合作领域发力，但目前瑞士与许多西方国家一样，都在该领域缩减开支。

对自由的世界秩序来说金砖国家意味着什么？

其他专家则认为金砖国家的重要性没有那么高。瑞士智库 “瑞士未来研究所”(Avenir Suisse)的Eveline Hutter和Simon Stocker在2024年发表文章，认为“金砖国家只是装饰品”(德)外部链接。虽然他们承认金砖国家已展现出 “非西方国家”的、新的自我意识，但“抛开修辞不谈”，经济发展才是最重要的。可惜除中国外，其他成员国在这方面都令人“相对失望”。他们进一步指出，该国家集团内部还存在诸多差异甚至矛盾，有些金砖国家的双边关系还曾陷入紧张，例如中国与印度。此前有消息称，中国将“降格参与”今年的峰会，仅派代表团前往，虽然最终还没有决定，但这引发人们对于金砖国家内部矛盾的猜测。

在瑞士未来研究所的分析中，金砖国家 “几乎不可能” 发展为 “明确反西方的权力集团”，但他们仍认为瑞士应关注这一发展。

外部内容

国际专家们也没有将金砖国家视为西方的竞争对手，而是看作补充性的平台。里约热内卢天主教大学的Kai Michael Kenkel认为，关键在于西方如何应对：是否准备推进相应的改革，给予全球南方国家更多的话语权？Kenkel指出，要在广泛领域采取措施，从金融基础设施建设到发展中国家合作等。“如果西方拒绝，那些金砖国家将试图完全摆脱西方的世界秩序，”Kenkel说，“改革无疑是更好的选择。”

Kenkel也提到，金砖国家集团在价值观和治理方式上存在着内部的异质化差异。像巴西这样更倾向西方价值观的金砖国家，感觉越来越被边缘化。“巴西非常担忧，因为金砖国家扩充后，威权统治的国家已占多数”。不过这也导致该集团在政治上更加分裂，缺乏共同的战略方向。

斯德哥尔摩南亚与印太事务中心负责人Jagannath Panda以印度为例，阐述了若金砖国家试图将其组织正规化可能会带来的风险：“对我们来说，中国既是竞争对手，也是最重要的贸易伙伴。” 尽管许多人将金砖国家视为由中国主导的项目，但它对印度而言，却是重要的外交战略。Panda指出：“印度首先将金砖国家视作多极主义的基地，方便它将经济触角延伸到全球的南方国家，特别是近东及周边地区。”

此外印度可以借俄罗斯的原材料获益-既满足自身需求，还能转售给囿于制裁而无法直接购买俄罗斯石油的西方国家。乌克兰战争就这样推动了俄罗斯与其他金砖国家之间更紧密的合作。

对金砖国家来说，瑞士是否具有重要意义？

金砖国家内部存在显著差异，因此我们要分别审视与各国的关系。Jagannath Panda说：“对金砖国家来说，瑞士是一个中立国，所以许多成员国愿与其保持中立关系”。这就为瑞士的合作拓展了空间。

Panda表示，瑞士并非殖民国家且奉行不结盟政策，所以它不是金砖组织成立之初就针对的目标。作为人口大国，印度对瑞士在科技、教育领域，以及作为东道主承办国际会议的专业能力均表现出明确兴趣。

Kai Michael Kenkel也持相似观点：“对巴西而言，瑞士是高质量领域的合作伙伴”。

相关内容

瑞士该如何面对金砖国家？

瑞士在外交总结报告(英)外部链接中提到：瑞士与部分金砖国家签有单独的双边协议，并承认这些新兴国家的地位正日益增长，但从纯经济意义上来讲，与欧盟和美国相比，金砖国家的重要性“相对有限”。2025年初的报告显示，“虽然瑞士的外贸额在全球都有增长”，但“与金砖国家的商贸往来仅占12%，且主要是与中国”。而与欧盟和美国的占比则分别为52%和17%。今年是瑞士与中国建交75周年，在相关报道中曾提到，据中国商务部数据显示，2024年中瑞双边货物贸易总额达到627.8亿美元。

抛却经贸往来的数字问题，瑞士官方认为，金砖国家在地缘政治中的重要性正变得愈来愈强，其“政治及经济实力”，已足够证实“西方世界的主导权正在发生变化”。

在瑞士看来，金砖国家“要求改变国际格局”的诉求并非“完全负面”。但关键在于，金砖国家不能仅要求改变国际秩序，还要“切实承担起相应的共同责任”。这其中的风险在于，在格局改变的过程中，民主和人权可能被“质疑、重新解读或让位给地缘政治”。

瑞士联邦委员会在相关报告中指出，瑞士将本着强化多级秩序的原则来面对金砖各国的发展，“尤其要确保国际法的优先地位”。

(编辑：Giannis Mavris，编译自德文：宋婷/xy)

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
5 留言
查看讨论

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

参与讨论
4 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
19 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士联邦插图

相关内容

瑞士中立：路在何方？

乌克兰战争迫使瑞士对其中立性进行重新定义。瑞士的中立长期以来被认为是和平与繁荣的秘诀，目前却越来越被国际社会视为机会主义和不合时宜的表现。

更多阅览 瑞士中立：路在何方？
位于巴西圣贝尔纳多-杜坎波的大众汽车工厂,摄于2023年6月28日。

相关内容

特朗普的经济战给欧盟和瑞士带来新机遇

此内容发布于 唐纳德·特朗普就任美国总统后，除了向中国发起更猛烈的贸易战意外，也令全球贸易格局面临新的挑战。特朗普政府的贸易保护主义政策使欧盟和瑞士不得不重新审视与美国的贸易关系，并积极寻找新的贸易伙伴。

更多阅览 特朗普的经济战给欧盟和瑞士带来新机遇
在瑞士，当一名外交官意味着你所代表的是一个“中立”的国家。

相关内容

瑞士外交幕后：薪酬、事实与中立性

此内容发布于 瑞士资讯swissinfo.ch带我们深入了解瑞士外交官群体：他们是谁、如何工作、薪资水平如何，以及这一切与其他国家有何不同。

更多阅览 瑞士外交幕后：薪酬、事实与中立性
Eine gesperrte Strasse

相关内容

俄罗斯将欧洲中立国推向北约

此内容发布于 瑞士希望能与北约更紧密地合作；其他中立国家也在设法接近北约组织，欧洲大陆正在尝试稳固自己的安全防线--这里是一个概述。瑞士会加入北约吗？短期内似乎不太可能；然而瑞士已经开始讨论与这一军事联盟加强军事合作的话题，而且这受到了几乎全部政治阵营的支持。

更多阅览 俄罗斯将欧洲中立国推向北约

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团