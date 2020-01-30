挥汗如雨：罗杰·费德勒在对阵美国选手特尼斯·桑德格伦的比赛中，深感煎熬。 (Keystone)

瑞士网坛名将罗杰·费德勒(Roger Federer)因在澳网男单四分之一决赛对阵美国选手特尼斯·桑德格伦(Tennys Sandgren)时爆粗骂人而被处以3000美元的罚款。

在本周二(1月28日)澳网男单四分之一决赛中，费德勒在首盘较量中以6:3轻松取胜；但在第二盘中，他却因为状态不佳以2:6落败；而当第三盘0:3落后、且一个球处理得不尽如人意时，费德勒飙出了一句明显能被听到的猥鄙言辞，被认定违反赛场规定。赛场上的线审听到费德勒爆粗骂人后，将这一行为报告给了主裁判。



在赛后新闻发布会上，费德勒辩解道，他的确在比赛中用多种语言的“混合”进行了咒骂，对于赛场上主裁判发出的警告，他深受打击。

“显然，她(即线审)能听懂多种语言，”这位斩获20个男子单打大满贯头衔的网坛名将对记者表示：“我并不知道会这样。下一次，我会检查一下线审(的语言技能)。”



费德勒也补充道：“坦白说，我当时感到很沮丧……我认为这很正常。那一刻我觉得很艰难。我并不是那种会口不择言的人。而且，也并不是整个体育场都听到了我的话。”



目前，费德勒已在本届澳网二分之一决赛中惜败诺瓦克·德约科维奇，无缘决赛。​​​​​​​



Reuters-swissinfo.ch/ds

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