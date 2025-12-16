瑞士研究人员挑战有关天王星和海王星的既有认知
天王星和海王星内部可能蕴藏着远超预期的岩石物质。苏黎世研究团队的这项新发现对数十年来的相关理论提出了挑战。
苏黎世大学近日宣布，这两颗太阳系中的“冰巨行星”可能实为“岩石巨行星”。
冰巨行星(ice giant，又称类海行星)，是一种主要由水、氨、甲烷等比氢氦重的物质组成的巨行星，核心是岩石，外部有厚厚的冰层和云层，温度极低。在太阳系中，天王星和海王星均是典型的冰巨行星。它们的质量中，大约只有20%是氢和氦，而气态巨行星(木星和土星)的质量中通常含有90%以上的氢和氦。
太阳系中的八大行星按成分分为三大类：接近太阳的四颗“岩石行星”-水星、金星、地球和火星，接着是两颗“气态巨行星”-木星和土星，最后是两颗“冰巨行星”-天王星和海王星。
然而，苏黎世大学的最新研究颠覆了这一传统分类。苏黎世大学研究人员通过其开发的新模型，对天王星和海王星的内部结构进行了更为精细的分析，取得重大发现。
借助新模型，研究团队发现太阳系中这两颗“冰巨行星”的内部成分远不止冰层。苏黎世大学教授Ravit Helled在相关新闻稿中透露：“早在近15年前，我们已经有了相关设想，如今终于通过计算验证。”
岩石行星，还是冰巨行星？
研究人员表示，尽管研究结果令人振奋，但仍存在一定不确定性。物理学家们对行星内部高压及特定温度条件下物质的行为轨迹还知之甚少。这些都会影响分析结果。
Helled认为：“按照模型推演，天王星和海王星既可能是岩石行星，也可能是冰巨行星。目前的数据还不足以清晰界定，可能需要针对两颗行星开展专项探测。”
