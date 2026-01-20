奈及利亚北部教堂遇袭 至少163人被武装分子绑架

（法新社奈及利亚卡杜纳19日电） 神职人员告诉法新社，多名武装分子昨天闯入奈及利亚北部卡杜纳州（Kaduna State）两座教堂，强行掳走至少163名正在参加礼拜的基督徒。

在奈及利亚，被称为「土匪」的帮派经常进行大规模绑架以索取赎金，并洗劫村庄，主要集中在这个非洲人口最多国家的北部和中部地区。

这起攻击是奈及利亚近期一波针对基督徒与穆斯林绑架的最新事件。

奈及利亚北部基督教协会负责人哈亚布（Joseph Hayab）今天表示：「攻击者人数众多，挡住教堂入口，把信徒强押到丛林里。」

哈亚布还说：「他们实际带走了172人，但有9人逃脱，因此目前仍有163人在他们手中。」

卡杜纳州警方没有证实攻击事件，但州警察局长告诉记者，警察已在昨天前往「所谓的犯罪现场」处理。

警察局长拉比乌（Muhammad Rabiu）在当地电视台播出的讲话中表示：「到目前为止，没有任何关于攻击或绑架的资讯。」

州内部安全专员沙乌布（Sule Shauibu）则驳斥绑架传闻，称这种「说法完全错误，我们没有任何证据」。

奈及利亚南部以基督徒为主、北部以穆斯林为主，国内冲突多，专家表示，这些冲突往往不分宗教，基督徒与穆斯林都是受害者。

去年11月，武装分子从奈及利亚尼日州（Niger State）一所天主教学校绑架300多名学生和教师，其中50人逃脱，其余在几周后分批获释。