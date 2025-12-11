奥地利国会通过新法律 禁14岁以下女生戴头巾上学

（法新社维也纳11日电） 奥地利国会议员今天通过一项法案，禁止14岁以下女生在学校佩戴头巾。人权团体与专家认为，此举具有歧视性，可能加剧社会分裂。

奥地利社会反移民情绪升高，由保守派领导的政府承受压力，今年提出这项禁令并声称此举是为了「保护女孩免于受压迫」。

这项法律禁止14岁以下女孩，在所有学校佩戴「依照伊斯兰传统遮盖头部」的头巾。

奥地利国会经过今天的辩论，仅有在野的绿党（Green party）投票反对，认为这项禁令违宪。

国会在表决前，自由派的新奥地利党（NEOS）议员薛堤（Yannick Shetty）指出，头巾「不仅仅是一件衣物」，而是「让女孩被性化」。

奥地利融合事务部长普拉考姆（Claudia Plakolm）在提出法案时说，「当一个女孩…被告知必须遮掩身体…来保护自己免于受男性凝视时，这不是宗教仪式，而是压迫。」

她表示，这项禁令适用于「所有形式」的伊斯兰面纱，包括希贾布头巾（hijabs）与波卡罩袍（burqas），预计明年9月新学年开始时全面生效。

明年2月起，将有一段过渡期，这项新规定会向教师、家长和孩童进行说明，违反者暂时不会受到处罚。但若屡次未遵守，家长将面临150至800欧元（约新台币5500元至2万9300元）的罚款。

奥地利政府表示，约有1万2000名女孩将受到这项新法影响。