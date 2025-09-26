好莱坞逾千影人连署反击杯葛以色列影业

（法新社巴黎26日电） 超过1000名演员和具有影响力电影圈中人联名发表公开信，谴责因为加萨战争而呼吁杯葛部分以色列电影机构的做法「反犹」，凸显娱乐圈内部紧张有升温趋势。

这份由娱乐产业非营利组织「和平创意社群」（Creative Community for Peace）和犹太倡议组织「旅团」（The Brigade）发起的联名信，内容指责包括艾玛史东（Emma Stone）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）等知名演员在内的超过8000人支持杯葛，批评他们「助长反犹宣传」。

为这封反对杯葛公开信背书的大咖包括「惊爆焦点」（Spotlight）的李佛薛伯（Liev Schreiber）、「宅男行不行」（The Big Bang Theory）的马伊姆拜力克（Mayim Bialik）、莎朗奥斯朋（Sharon Osbourne）。

另外还包括环球音乐（Universal Music）总裁雷斯尼科夫（Bruce Resnikoff）、福斯娱乐全球（FOX Entertainment Global）执行长施乌（Fernando Szew）等业界重要人士。

信中强调：「以色列的电影机构并非政府单位。他们反而经常是最敢于批评政府政策的声音。」信中并认为，对其发动杯葛等同于「集体惩罚」。

公开信写道：「我们呼吁娱乐产业所有同侪拒绝这种具歧视性且反犹的杯葛行动，因为这只会成为追求和平的又一道阻碍。」

「电影工作者支持巴勒斯坦」（Film Workers for Palestine）组织8日发表公开信，吸引数以千计人响应，内容矢言断绝与包括影展、制作公司等「涉入种族灭绝」的以色列机构往来。

该组织将「涉入种族灭绝」定义为「漂白或辩护种族灭绝和种族隔离，并／或与实施这些行为的政府成为合作伙伴」。