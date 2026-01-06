委内瑞拉大选与美军出兵争议 国会行政分歧浮现

（法新社华盛顿5日电） 美国联邦众议院议长强生今天表示，委内瑞拉应于强人马杜洛（Nicolas Maduro）被推翻后尽快举行选举。他的说法有别于国务卿卢比欧，后者才说委国目前举行大选还言之过早。

另外，强生（Mike Johnson）听取卢比欧（Marco Rubio）和战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的国会简报后还告诉媒体说，他不预期美国会派兵进入委内瑞拉。他这方面的说法，也与总统川普（Donald Trump）拒绝公开排除出兵可能性的立场有所出入。

强生是川普所属共和党在国会的第一号人物。他说：「我预期委内瑞拉将会宣布举行选举。当然，其中部分状况仍在衡量之中，但应该会很快举行。我认为这有其必要，好让他们的经济和国家能够维持稳定。」

卢比欧昨天接受美国国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目访问时指出，现阶段讨论委内瑞拉举行选举一事「言之过早」。

不过，针对出动美军逮捕马杜洛一事，强生为行动的合法性及未事先通知国会辩护。

根据美国宪法，只有国会拥有宣战权。但强生说：「我们并未处于战争状态。美国军队并未驻扎在委内瑞拉，也没有占领该国。我们不预期会有地面部队，也不预期会直接介入，仅止于对新任，也就是临时政府施加压力。」