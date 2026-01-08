委内瑞拉官员：美空袭摧毁数学中心药品仓库

（法新社卡拉卡斯7日电） 美国上周末对委内瑞拉发动军事行动，导致总统马杜洛（Nicolas Maduro）下台。委内瑞拉政府今天表示，美军当时空袭造成多栋民用建筑受损，包括科学实验室和药品仓库。

委内瑞拉国防部长帕德里诺（Vladimir Padrino Lopez）曾提及平民死伤，但未提供详细情况。

科学技术部长希梅内斯（Gabriela Jimenez）今天在社群媒体Telegram发布的画面可见一栋被摧毁的建筑物，她说这是位于首都卡拉卡斯（Caracas）郊区的委内瑞拉科学研究所（IVIC）数学中心所在。

希梅内斯发文说「两枚飞弹直接击中此区」，并附上断垣残壁及据称是美国AGM-154滑翔炸弹碎片的影像。

她还说：「这是一场彻底的攻击：这些地区存放对我们电脑网路至关重要的伺服器和设备，全部被摧毁。」

希梅内斯还说，委内瑞拉科学研究所（IVIC）4栋用于物理、化学、生态及核能科技研究的建筑也受损，痛批这是「前所未见的帝国主义侵略行径」。

拉圭拉州（La Guaira）州长德蓝（Alejandro Teran）则在社群媒体影片中表示，拉圭拉州一处药品仓库也遭炸毁，但未提供证据证明被毁物品确实是医疗用品。