委内瑞拉宣布释放「大量」囚犯

（法新社卡拉卡斯8日电） 委内瑞拉今天宣布释放「大量」囚犯，其中包括部分外国人，这项行动显然是对美国推翻委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）后做出的让步。

这是自马杜洛前副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在美国总统川普（Donald Trump）支持下成为临时领导人以来，委内瑞拉首次释放囚犯。

川普曾说，只要委内瑞拉允许华府取得该国丰富的石油资源，他乐于让罗德里格斯执政。

释放囚犯的消息是由国会议长荷黑．罗德里格斯（Jorge Rodriguez），也就是罗德里格斯的兄长宣布的。

荷黑是「查维斯主义」（chavismo）的重要人物，这个反美社会主义运动由马杜洛前一任总统查维斯（Hugo Chavez）创立。

荷黑说，为了「和平共处」，将立即释放「大量委内瑞拉人及外国公民」，但他并未透露会释放哪些囚犯，也未说明具体人数。

委内瑞拉人权组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）表示，目前共有806名政治犯遭到关押。该组织称当局宣布释放囚犯是「好消息」，但强调还在核实释放情况。

对于委内瑞拉这次释放囚犯是否为川普政府的要求，美国国务院官员并未置评。

川普6日告诉美国共和党籍议员，罗德里格斯政府将关闭委内瑞拉首都卡拉卡斯市中心一处酷刑室，但未提供进一步细节。