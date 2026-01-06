委内瑞拉流亡人士：效忠马杜洛高官大权在握国家转型难

（法新社波哥大5日电） 曾任安全部门人员的委内瑞拉流亡海外人士今天提出直言不讳评估，认为尽管前总统马杜洛遭到罢黜，但是武装部队依然效忠这个政权，真正改变尚未降临委内瑞拉。

美国上周末抓捕马杜洛（Nicolas Maduro）的行动令人为之惊叹，身处哥伦比亚─委内瑞拉边境的坎西诺（Williams Cancino）密切关注让昔日长官一夕垮台的此一事态。

坎西诺曾任职委内瑞拉警察以及常被动员镇压异人士的特别行动部队（Special Action Forces），直到2019年叛逃。在漏洞百出的大选引发群众大规模抗议时，正是这些人帮助马杜洛政府维系政权。

在长达1/4世纪高压统治、经济萧条和一党专制之后，他希望这能成为委内瑞拉重获自由的起点。

然而他今天受访时指出，若要带来真正改变，强有力的国内安全机构「高层指挥体系必须率先进行人事汰换」。他表示：「最高层对那个政权绝对效忠。」

法新社联系多名被委内瑞拉政府贴上「叛国者」标签的前军人和警官，他们无不表示，即使国家元首戏剧性地换人，委内瑞拉仍然被同一批人把持。

据指出，遭到美国当局通缉的内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）和国防部长帕德里诺（Vladimir Padrino Lopez）仍大权在握。

军方，甚至马杜洛的儿子，也都宣誓效忠已经成为临时领导人的马杜洛副手和亲信罗德里格斯（Delcy Rodriguez）。

不愿具名的前陆军上校受访时表示：「目前，武装部队领导层根本只是独裁政权的附庸。」

随着马杜洛已经不在国内，他认为「高层指挥应该让位」。

由于效忠罗德里格斯的指挥官继续留任，前警探狄加度（Cleberth Delgado）也对国家转型抱持保留态度。

狄加度说，「我们正等待适当时机」支持一个由选举产生的新政府，但目前看来，几乎没有这种情况将会发生的迹象。