委国临时总统：不畏与美外交冲突

（法新社卡拉卡斯15日电） 委内瑞拉临时总统罗德里格斯今天表示，她的政府不惧怕与美国发生外交对抗。她的前任马杜洛（Nicolas Maduro）在美国1月3日一场军事行动中被推翻。

罗德里格斯（Delcy Rodriguez）说：「我们知道他们非常强大。我们知道他们是一个致命的核武强权…但我们不害怕透过政治对话，在外交上与他们对抗。」

罗德里格斯曾任马杜洛的副手，是这位被推翻的左翼领袖的坚定盟友，但美国总统川普已同意与她合作，前提是她的政府必须遵从华府的路线，特别是在获取委内瑞拉庞大石油资源方面。

在马杜洛缺席的情况下，罗德里格斯向国会发表了马杜洛的国情咨文，并获得热烈的掌声。

她告诉国会议员，她已要求华府对马杜洛「展现对他尊严的尊重」。马杜洛目前在美国面临贩毒指控。

罗德里格斯昨天与川普通话，川普随后形容她是「一位很出色的人」。

川普在社群媒体贴文表示，两人讨论了「许多议题」，包括石油、矿产、贸易以及国家安全，并说：「我们正取得巨大进展。」

罗德里格斯在外交路线上如履薄冰，既要试图满足川普的要求，同时又不能疏远掌控委国安全部队及亲马杜洛民兵势力的支持者。

她形容自己与川普的通话「富有成效且有礼貌」，并强调双方「彼此尊重」。

她今天表示，如果她作为临时总统必须访问华府，「我会站着走过去，而不是被拖着去」。这番说法显然是暗指美军用手铐将马杜洛夫妇带走、送往纽约受审的情景。