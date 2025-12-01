孟加拉2009兵变屠杀 调查指哈希纳授意

（法新社达卡1日电） 为调查16年前血腥兵变而成立的委员会今天表示，当年那场兵变造成数十位高级军官遭到杀害，而下令大开杀戒的，是前总理哈希纳（Sheikh Hasina）。

2009年，孟加拉步枪队（Bangladesh Rifles）的部队在两天叛乱中杀害74人，其中包括多位军官。这场叛乱始于达卡并蔓延至全国，当时上任仅数周的总理哈希纳政府因此动荡不安。

哈希纳去年因学生领导的起义被推翻后，尤努斯（Muhammad Yunus）领导的看守政府成立调查委员会。

78岁的哈希纳此后寻求在印度避难，并无视要求她返回孟加拉受审的法院命令。

委员会今天提交的报告指出，由哈希纳领导的人民联盟党（Awami League）政府直接参与了这场兵变。

政府新闻办公室引述委员会主席拉曼（Fazlur Rahman）指出，前国会议员塔波什（Fazle Noor Taposh）担任「主要协调人」，并在哈希纳指示下行动，而哈希纳为执行杀戮「开了绿灯」。

声明补充说：「调查中清楚显示有外国势力介入。」

拉曼稍后在记者会上指控印度在兵变后企图破坏孟加拉国内局势，并「削弱孟加拉军队」。

他表示：「长期以来一直存在着削弱孟加拉军队的阴谋。」

对于上述指控，印度尚未回应。

哈希纳下台后印度一直给予支持，导致两国关系日益紧张。

尤努斯对报告表示欢迎，称国家多年来一直不知道2009 年屠杀事件的真相。他说：「透过这份委员会报告，真相终于揭露。」

先前对兵变的调查将原因归咎于士兵多年来的不满，认为他们关于加薪和改善待遇的诉求长期遭到忽视。

但该调查是在哈希纳任内进行。

哈希纳的反对者一直声称，她策划这场兵变，是为了削弱军方、巩固自身权力。