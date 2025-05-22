对俄肥料课徵关税 欧洲议会通过

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟议员今天通过对俄罗斯进口肥料课徵关税。尽管欧洲农民担心这将促使物价飙涨，有议员强调，欧盟必须停止资助俄国战争机器，并降低农民对俄产肥料的依赖。

欧盟27个成员国进口的氮基肥料有超过1/4是来自俄罗斯，更多是从莫斯科盟友白俄罗斯进口，欧盟执行委员会（European Commission）现正寻求结束这种情况。

欧洲议会（European Parliament）今天以行动支持此一计画，以411票对100票表决通过法案，将从7月开始对俄罗斯及白俄罗斯肥料课徵关税，并且逐步调高税率，使其于2028年达到不可能再从两国进口的程度。

在欧洲议会带头推动这项课税举措的议员维德尔（Inese Vaidere）指出，俄罗斯全面入侵乌克兰3年多后，欧盟必须停止为「俄国战争机器」供应燃料。

欧盟各成员国最终还得正式批准这项法案，他们之前便已力挺这项构想。不过农民并不乐见此举。

生产成本持续上涨之际，泛欧农民组织「欧洲农民及农业合作协会」（Copa and Cogeca）说明，「由于物流完善」，使用俄罗斯肥料「在价格上最具竞争力」。

布鲁塞尔也有意藉此阻止俄罗斯间接出口天然气，因为天然气是生产肥料的原料。

与此同时，欧盟希望增加自产肥料，此举受到欧盟自身的肥料产业欢迎。