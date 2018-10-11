此内容发布于2018年10月11日 下午2:44

在瑞士大多数人生活在公寓中，在瑞士找房子首先需要了解瑞士的住房市场。

根据世界银行提供的数据(英)外部链接，2017年，瑞士的人口居住密度为每平方公里214人，瑞士在人口密度方面的排名要低于许多欧洲国家。这也意味着，大多数人还是住在出租公寓里。



如今住房基本上都能通过网络寻觅，Homegate(英、德、法、意)或Immoscout24(英、德、法、意)这类住房中介提供了易于搜索的房源信息库，用户可以查找供出租或出售的房屋，有些还配有家具。WGZimmer网站(英、德、法、意、西)专门张贴房间分租或是整个公寓的招租信息。



瑞士人还常会在度假或去海外工作期间将自己的整个公寓出租。通过网络租房平台Airbnb(英)外部链接共享住宿模式，近年来在瑞士呈指数级增长之势。据统计，截至2017年6月，Airbnb网站上登记注册的瑞士待租床位逾8万张，在2016年基础上同期增长66%，已达到了2015年6月的两倍之多。

在2014年至2015年短短一年之内，通过网络找到心仪房屋的人数已经翻了一番，受益者达30万人之众。



迁居代理机构

迁移代理机构(英)在瑞士也很活跃，经常帮助被派驻瑞士的高层管理人士和经理(或那些迁移预算比较宽裕的人)寻找住房，并且还协助住户查询选择合适的保险和到当地有关部门进行登记。

期限和条件

出租房产租期一般为一年，到期可以续租。如果要搬家通常应该提前3个月以挂号信形式通知房主。如果承租人想在合同期满前搬离，那么一般承租人应该负责找到新的租户。

出租房产需妥善维护，租户交还时应当完全保持原貌。这就意味着通常在美国被认为是房产的“正常磨损”，在瑞士通常是不被接受的。专业的清洁公司在瑞士生意兴隆，提供交房前的彻底清洁工作。

要想对租户协约、租户要求及合同的开始与终止标准手续有所了解，请参阅瑞士房屋租赁官方信息(多语)外部链接，它将有助于您全面了解租赁合同细则，以及拟定及终止合同的具体过程。

瑞士资讯swissinfo.ch

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