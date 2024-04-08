四月的热浪刷新瑞士高温纪录

四月初的瑞士气温已经达到夏日水平。 KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

在刚刚过去的周末，异常的温暖天气打破了瑞士多地在四月份的日气温纪录。

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周六，阿尔卑斯山北部的许多地区迎来了本年度的首个夏日，气温超过25摄氏度。这么早出现的高温非常少见。周六的温度在一些监测站创下了有记录以来四月的最高气温。

高温天气的主要成因有充沛的阳光、来自南方的暖空气以及高气压区，空气下沉造成的进一步升温。

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在西南风的推动下，巴塞尔在午后达到28.8摄氏度的仲夏温度，气温最高。库尔也在瑞士山区典型的温暖干燥的焚风影响下，达到28.5摄氏度，大大高出此前该地区27.7摄氏度的四月高温纪录。

尤其值得注意的是，多地的月高温纪录在四月初就被打破。往年，新高温纪录往往要等到该月的最后十天才会出现。

如果将周末的高温与往年四月初前十天的最高气温纪录进行比较，就能清楚看到，今年的天气异常温暖。例如，因特拉肯地区周六的气温比这段时间的历史最高温度都高出4度。

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周日和周一继续维持异常温暖的天气。根据日照时间的长短，这两天的气温也会保持在高温水平并在一些监测站持续刷新纪录。

气象专家预计，随着一股冷空气前锋的到来，“热浪”将于周二减退，将气温拉回历年水平。