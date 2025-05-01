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天气转暖，瑞士迎来2025年最强过敏季节

瑞士进入最强过敏季节。
瑞士进入最强过敏季节。 Keystone-SDA

瑞士过敏中心4月28日表示，因天气短暂转凉而中断的花粉季目前已重新开始，草类花粉正在瑞士各地飘散。约70%的花粉症患者对其过敏。

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在温暖晴朗的天气里，瑞士低地地区的草类花粉数量持续增加。同时，致敏性极强的桦树花粉仍悬浮于空气当中。

该中心建议过敏患者每天查看花粉预报，并及时服用花粉症药物。该机构指出，花粉症常被低估，若不加以治疗，可能发展为哮喘，其症状还会严重影响学习、训练、运动或舞台表现等方面的表现力。

草类花粉提前活跃

据联邦气象局(MeteoSwiss)专家雷古拉·格里格(Regula Gehrig)在新闻稿中解释，2025年瑞士草类花粉季节因冬春温暖而提前开始，植被生长比长期平均提前一至两周。该机构同时负责全国花粉监测网络的运行。

复活节前的短暂降温曾稍微放缓植物生长，但随着气温上升，草类花粉数量将迅速增加，格里格表示。

据私人气象服务机构MeteoNews预测，本周气温将稳步上升，预计到周日降雨概率才会再次增加。

瑞士过敏中心指出，草类花粉季节将持续至夏末，其中5月和6月为高峰期。

花粉过敏，俗称花粉症，学名为“季节性过敏性鼻炎”，是由于人体免疫系统将空气中的花粉误认为有害物质，从而产生过度反应。花粉中含有的某些蛋白质会刺激免疫系统，诱导免疫细胞释放组织胺(Histamine)等化学物质，导致鼻腔、眼睛和呼吸道的炎症反应。

典型症状包括连续打喷嚏、流清涕、鼻塞、鼻痒、咽痒，眼睛红痒流泪，有时还会伴随头痛、疲倦，严重时甚至出现轻微哮喘反应。花粉症虽不致命，但若长期不治，可能严重影响学习、工作与日常生活。

减轻花粉过敏的方法包括：每天查看花粉浓度预报，尽量避开高浓度时段外出；外出归家后立即洗脸、冲鼻、换衣服；保持室内清洁和适度通风；在医生指导下服用抗组胺药物，必要时接受脱敏治疗(即免疫疗法)以缓解症状。

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