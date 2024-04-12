立足瑞士 报道世界
登录
山区生活

瑞士少女峰2023年游客破百万

2019年至今，少女峰的游客人数首次突破一百万。
2019年至今，少女峰的游客人数首次突破一百万。 KEYSTONE

由于大量游客涌向这座“欧洲之巅”，铁路及滑雪缆车运营商少女峰铁路公司(Jungfraubahn)去年的利润创下新高。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-ATS

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。 

该公司在周四(4月11日)发布的新闻稿中称，2023年的销售额较前一年增长了40.7%，达到1.959亿瑞郎(约合15亿人民币)。游客需求强劲。海拔3,454米的欧洲最高火车站少女峰山坳站(Jungfraujoch)自2019年以来迎接游客数量首次突破百万。

相关内容

相关内容

“很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”

此内容发布于 瑞士旅游局董事会主席Brigitta M. Gadient认为，在瑞士，地方政府完全有能力管理偶尔出现的游客流高峰。在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，她还就“高成本为何不是旅游业重要隐患？”这一问题做了解释。

更多阅览 “很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”

同时，该公司宣布创下7960万瑞郎(约合63’132万人民币)的最高利润纪录，同比涨幅高达79.4%。息税前营业利润(Operating profit, EBIT)为9960万瑞郎(约合78’995万人民币)。

公司董事会将在年度股东大会上提议每股分红6.5瑞郎(约合人民币51元)，而这一数字在2022年为每股3.6瑞郎(约合人民币28元)。

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

“很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”

此内容发布于 瑞士旅游局董事会主席Brigitta M. Gadient认为，在瑞士，地方政府完全有能力管理偶尔出现的游客流高峰。在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，她还就“高成本为何不是旅游业重要隐患？”这一问题做了解释。

更多阅览 “很幸运，瑞士没有‘过度旅游’”
Asian tourist in Switzerland

相关内容

少女峰宝莱坞餐厅歇业了：亚洲游客的缺席对瑞士旅游业之影响

此内容发布于 在瑞士，海拔3640米的“欧洲之巅”正值夏日旅游旺季。然而，宝莱坞餐厅却歇业了。在过去，这个位于少女峰阿尔卑斯山口的旅游综合体有70%的游客是亚洲人。而宝莱坞餐厅的印式自助餐比瑞士火锅更受欢迎。

更多阅览 少女峰宝莱坞餐厅歇业了：亚洲游客的缺席对瑞士旅游业之影响
Tourists taking a selfie at Jungfraujoch

相关内容

在少女峰上冲厕所会发生什么？

此内容发布于 冬季的一个清晨，7点刚过天色未明，但格林德尔瓦尔德(Grindelwald)火车站上已经熙熙攘攘，等待乘坐登上…

更多阅览 在少女峰上冲厕所会发生什么？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团