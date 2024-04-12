瑞士少女峰2023年游客破百万

2019年至今，少女峰的游客人数首次突破一百万。 KEYSTONE

由于大量游客涌向这座“欧洲之巅”，铁路及滑雪缆车运营商少女峰铁路公司(Jungfraubahn)去年的利润创下新高。

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Keystone-ATS 其他1种语言 English en Swiss Jungfraujoch saw over a million visitors in 2023 原版 更多阅览 Swiss Jungfraujoch saw over a million visitors in 2023

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该公司在周四(4月11日)发布的新闻稿中称，2023年的销售额较前一年增长了40.7%，达到1.959亿瑞郎(约合15亿人民币)。游客需求强劲。海拔3,454米的欧洲最高火车站少女峰山坳站(Jungfraujoch)自2019年以来迎接游客数量首次突破百万。

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同时，该公司宣布创下7960万瑞郎(约合63’132万人民币)的最高利润纪录，同比涨幅高达79.4%。息税前营业利润(Operating profit, EBIT)为9960万瑞郎(约合78’995万人民币)。

公司董事会将在年度股东大会上提议每股分红6.5瑞郎(约合人民币51元)，而这一数字在2022年为每股3.6瑞郎(约合人民币28元)。