瑞士猎人上个狩猎季节射杀近10万只野生动物

在去年的狩猎季节中，瑞士的3万名猎人共射杀近10万只野生动物。根据最新狩猎统计数据，射杀率与野生动物数量都保持着相当稳定的状态。
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瑞士野生动物组织(Wildlife Switzerland)周三(9月11日)公布的数据显示，2023年共射杀了大约7.6万只野生有蹄类动物和近2.2万只食肉动物。后者包括赤狐、獾、松貂和石貂等。
这份新闻稿还透露，虽然瑞士各地的西方狍和臆羚数量维持稳定，但红鹿和羱羊的数量在持续增加。
然而，由于野生动物难以计数，其种群数量也取决于多种因素，“无法”仅仅基于狩猎数据就“对野生动物物种的情况得出可靠的结论”。
该组织代表联邦环境局记录和维护可狩猎、受保护及非本土哺乳动物及鸟类的联邦狩猎统计数据。
野生动物的数量、射杀、死亡与死亡原因等数据由各州收集，对其野生动物管理有重要意义。在大多数州，狩猎季节始于2023年4月1日，结束于2024年3月底。
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