瑞士猎人上个狩猎季节射杀近10万只野生动物

尽管年年狩猎，野生动物数量依然保持稳定。 Keystone-SDA

在去年的狩猎季节中，瑞士的3万名猎人共射杀近10万只野生动物。根据最新狩猎统计数据，射杀率与野生动物数量都保持着相当稳定的状态。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss hunters shot almost 100,000 wild animals last season 更多阅览 Swiss hunters shot almost 100,000 wild animals last season

Deutsch de Schweizer Jäger schossen letztes Jahr fast 100’000 Wildtiere 原版 更多阅览 Schweizer Jäger schossen letztes Jahr fast 100’000 Wildtiere

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

瑞士野生动物组织(Wildlife Switzerland)周三(9月11日)公布的数据显示，2023年共射杀了大约7.6万只野生有蹄类动物和近2.2万只食肉动物。后者包括赤狐、獾、松貂和石貂等。

这份新闻稿还透露，虽然瑞士各地的西方狍和臆羚数量维持稳定，但红鹿和羱羊的数量在持续增加。

然而，由于野生动物难以计数，其种群数量也取决于多种因素，“无法”仅仅基于狩猎数据就“对野生动物物种的情况得出可靠的结论”。

该组织代表联邦环境局记录和维护可狩猎、受保护及非本土哺乳动物及鸟类的联邦狩猎统计数据。

野生动物的数量、射杀、死亡与死亡原因等数据由各州收集，对其野生动物管理有重要意义。在大多数州，狩猎季节始于2023年4月1日，结束于2024年3月底。