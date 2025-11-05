川习会达成协议 川普签命令调降中国芬太尼相关关税

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普上个月与中国国家主席习近平进行多年来首次面对面会谈后，今天签署命令，调降对中国产品课徵与芬太尼相关的关税，正式确立美中达成协议的关键部分。

川普今年初重返总统大位后不久，便以中国在强效类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）供应链中扮演的角色为由，对来自中国的商品加徵20%关税。

但在川普与习近平上个月于韩国釜山举行峰会后，中国已承诺努力阻止用于制造芬太尼的前体化学物流入美国。

作为回报，美方承诺将于11月10日起，把对中国进口商品加徵的关税从20%调降至10%。

川普今天签署的命令正式确立了这项协议，不过命令中也提到，美国官员将会监控中国对协议的遵守情形。

川普与习近平的会谈也达成了其他一系列协议，包括将更严厉的报复性关税进一步暂停实施至2026年11月10日。

今年以来，随着华府与北京对彼此产品加徵不断升级的关税，这两个全球最大经济体之间的紧张局势急剧升温。

关税战最激烈时，双方课徵的关税一度达到令人望而却步的三位数水准，严重阻碍了贸易。

此后，两国一直处于不安的休兵状态，高层经济官员近几个月来已举行数次会谈，但紧张情势仍因出口管制和其他议题而加剧。