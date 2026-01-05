川普不认为乌克兰以无人机攻击普丁官邸

（法新社美国空军一号专机5日电） 美国总统川普（Donald Trump）表示，不相信俄罗斯总统普丁官邸遭乌克兰无人机攻击的消息，克里姆林宫则宣称该事件属实。

川普昨天在总统专机空军一号（Air Force One）上回答记者提问时指出：「我不相信那场攻击发生过。」

川普表示，普丁（Vladimir Putin）官邸附近确实有「某些事情」发生，但美国官员看过证据后，并不认为官邸被乌克兰当成攻击目标。

俄罗斯国防部去年12月31日公布一段击落无人机的影片，声称该无人机是乌克兰发射的，目标为普丁位于诺夫哥罗地区（Novgorod）的官邸，并表示该栋建筑未受损，普丁当时也不在现场。

俄罗斯这项指控的时间点，出现在外交努力加快，希望促成近4年俄乌战争达成和平协议的紧要关头。

俄罗斯官员指责乌克兰在外交谈判上缺乏诚意，基辅当局及其西方盟国则否认无人机攻击普丁官邸的事件。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）批评俄罗斯以一连串致命空袭，将战争「带进新的一年」。乌克兰今天清晨全境发布空袭警报，基辅地区遭袭击，当局通报至少造成2人死亡。

欧洲领袖明天将在法国召开会议，进一步讨论由美国支持、旨在结束二战以来欧洲最致命战争的计画。泽伦斯基表示，该计画已「完成9成」。