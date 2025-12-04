川普与卢安达、民主刚果总统签和平协议

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天与卢安达及刚果民主共和国的总统签署和平协议。然而民主刚果东部发生的最新暴力事件，令外界怀疑这份协议能否终结非洲历时最长的战争之一。

川普（Donald Trump）今天在华府接待民主刚果总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）以及长期执政的卢安达总统卡加米（Paul Kagame）。川普表示，美国同时也与这两国签订关键矿产协议。

川普在协议签署仪式后表示：「我认为这会是个伟大的奇迹。」这场仪式在旧称美国和平研究所（USIP）的唐纳．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）进行。

谈到两位非洲领袖，川普补充道：「他们花了很多时间彼此杀戮，现在他们将花费许多时间拥抱、牵手，并像其他国家一样，善用美国的经济机会。」

然而两位非洲领袖的说法较为谨慎。现在民主刚果东部的战斗还在持续中，且最近几周，当地武装团体「3月23日运动」（M23）在面对民主刚果部队时占了上风，而联合国（UN）称M23有卢安达在背后撑腰。

卡加米表示：「未来的道路必然有起伏，这一点毋庸置疑。」齐塞克迪则称这是「一条新道路的起点、一条费力的道路」。

民主刚果东部冲突已持续数十年，造成数十万人丧生。川普曾自豪宣称1月重掌白宫以来已终结8场战争，其中就包括民主刚果的冲突。

川普今天还说，最新协议将为美国获取两国的关键矿产铺路。动乱频仍的民主刚果东部尤其蕴藏大量现代科技如电动车等所需的关键材料。

川普说：「我们会开采一些稀土，大家都会赚大钱。」

5个多月前，卢安达及民主刚果的外交部长也曾与川普会面，并宣布另一项终结冲突的协议。