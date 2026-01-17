川普为取格陵兰威胁加徵祭关税 欧洲多国齐反弹

afp_tickers

3 分钟

（法新社布鲁塞尔17日电） 美国总统川普今天在社群媒体指出，2月起将对反对美国掌控丹麦自治领土格陵兰的8个欧洲国家加徵10%关税，且税率自6月起再增至25%，引发英国、法国、瑞典、丹麦及欧盟领袖齐声反弹。

面临川普（Donald Trump）关税威胁的8个欧洲国家分别为丹麦、挪威、瑞典、芬兰、法国、德国、英国与荷兰。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）发布声明表示：「对追求北大西洋公约组织（NATO）集体安全的盟邦施加关税，完全是错误之举。我们当然会就此直接与美国政府沟通。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体X平台以法语及英语写道：「关税威胁在当前情况下令人无法接受，且无立足之地。」

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）告诉法新社：「我们不会受到恫吓。只有丹麦和格陵兰（Greenland）有权决定与自身相关的事务」

丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）透过声明表达对川普的关税威胁「感到惊讶」，他并指出，川普提及的在格陵兰增兵一事，其目的正是为了强化北极地区的安全。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）及欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒体共同发布声明警告：「关税将侵蚀跨大西洋关系，并带来危险的恶性循环风险。」

他们谈到：「欧洲将保持团结与协调，并致力维护自身主权。」

这两人也强调：「对话依然至关重要，我们承诺继续推动丹麦王国与美国上周已展开的相关磋商进程。」

路透社报导，欧盟轮值主席国赛普勒斯今晚宣布，欧盟27国大使明天将召开紧急会议。欧盟外交官透露，会议预计于当地时间下午5时展开。