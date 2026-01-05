川普再喊美国需要格陵兰 丹麦与欧盟强烈不满

（法新社哥本哈根4日电） 美国总统川普今天重申，他认为格陵兰应该并入美国版图，引发丹麦与欧洲联盟（EU）不满；丹麦总理佛瑞德里克森敦促美国停止「威胁」格陵兰。

川普多次表态希望掌控这座位处战略要地、资源丰富的北极岛屿，随着美国出兵干预委内瑞拉，再度引发外界对格陵兰的忧虑。

川普在返回华府的空军一号（Air Force One）上重申此一目标。他说：「基于国家安全考量，我们需要格陵兰，而丹麦无法做到这一点。」

川普最有影响力的幕僚之妻米勒（Katie Miller）周末在社群媒体贴出一张美国国旗覆盖格陵兰全岛的地图，并简短留下一句「快了」（SOON）。

丹麦与欧盟对川普的格陵兰计画表达强烈不满。丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天发表声明说，「我要向美国把话说清楚，所谓美国应接管格陵兰的说法，简直荒谬至极」，并呼吁华府停止「威胁其历史盟友」。

欧洲各国领袖也对川普出兵攻击委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）、逮捕委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）的行动感到震惊，目前马杜洛正被拘押在纽约。

川普说，格陵兰蕴藏对科技产业至关重要的关键矿产，对美国国家安全至关重要。

「大西洋月刊」（The Atlantic）今天报导，川普接受电话访问时，被问到美国对委内瑞拉的军事行动对格陵兰发出何种讯号，川普表示，这要由他人自行判断，「他们要自己去理解，我真的不知道」。

他补充说：「但我们确实需要格陵兰，绝对需要，为了防卫。」

格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）批评米勒的贴文「无礼」。他说，「各国与人民的关系是建立在相互尊重和国际法上，而非无视我们地位与权利的象徵性姿态上」，他也强调，「没有理由恐慌，也不必担心。我们的国家是非卖品，我们的未来也不会由社群媒体贴文决定」。

对于米勒的贴文，丹麦驻美国大使索伦森（Jesper Moeller Soerensen）以「善意提醒」回应，表示作为北大西洋公约组织（NATO）成员国的丹麦已「大幅加强北极安全防卫」，并与美国密切合作。

他说：「我们是亲密盟友，应该继续以这种方式合作」。（编译：刘文瑜）