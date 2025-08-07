川普再提华盛顿特区联邦化 遭驳斥「总统无权接管」

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天表示，他再次考虑由联邦政府接管首都华盛顿特区，包括派遣军队，因应他所声称特区「犯罪率过高」的问题。

根据「地方自治法」（Home Rule Act），华盛顿特区由民选政府治理，国会仅具监督功能。川普长期对此不满，多次表示欲将特区联邦化，让白宫掌握最终治理权。

针对他是否该接管华盛顿警局的问题，川普告诉记者：「我们正考虑这么做，因为犯罪率太离谱了。我们想要一座安全又伟大的首都，而且我们一定会达成。」

他先前在社群平台上威胁包括市长在内的华盛顿特区领导人，写道：「如果华盛顿特区不尽快把事情做得更好，我们将别无选择，只能让联邦政府接管，恢复华盛顿应有的运作方式。」

警方统计数据显示，2025年上半年，由民主党管辖的华盛顿特区犯罪率与去年同期相比下降26%。根据司法部在川普上任前公布的数据，该市2024年的犯罪率也已是30年来最低。

华盛顿特区无投票权的国会代表诺顿（Eleanor Holmes Norton）驳斥川普对「高犯罪率」的说法，并反对他扬言将首都联邦化的威胁言论。

她在社群平台X上表示，总统无权单方面宣布接管华盛顿特区，必须由国会立法才能如此，她不会让这种事发生。（实习编译：张家语/核稿：陈政一）