The Swiss voice in the world since 1935

川普再提华盛顿特区联邦化　遭驳斥「总统无权接管」

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天表示，他再次考虑由联邦政府接管首都华盛顿特区，包括派遣军队，因应他所声称特区「犯罪率过高」的问题。

根据「地方自治法」（Home Rule Act），华盛顿特区由民选政府治理，国会仅具监督功能。川普长期对此不满，多次表示欲将特区联邦化，让白宫掌握最终治理权。

针对他是否该接管华盛顿警局的问题，川普告诉记者：「我们正考虑这么做，因为犯罪率太离谱了。我们想要一座安全又伟大的首都，而且我们一定会达成。」

他先前在社群平台上威胁包括市长在内的华盛顿特区领导人，写道：「如果华盛顿特区不尽快把事情做得更好，我们将别无选择，只能让联邦政府接管，恢复华盛顿应有的运作方式。」

警方统计数据显示，2025年上半年，由民主党管辖的华盛顿特区犯罪率与去年同期相比下降26%。根据司法部在川普上任前公布的数据，该市2024年的犯罪率也已是30年来最低。

华盛顿特区无投票权的国会代表诺顿（Eleanor Holmes Norton）驳斥川普对「高犯罪率」的说法，并反对他扬言将首都联邦化的威胁言论。

她在社群平台X上表示，总统无权单方面宣布接管华盛顿特区，必须由国会立法才能如此，她不会让这种事发生。（实习编译：张家语/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
21 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
28
49 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团