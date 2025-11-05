川普再提名艾萨克曼出任NASA署长 马斯克表态力挺

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天提名亿万富豪企业家、民间太空人艾萨克曼（Jared Isaacman）出任美国国家航空暨太空总署（NASA）署长，再度选择马斯克（Elon Musk）亲密盟友领导这个美国太空机构。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上宣布这项提名，距离他6个月前因与马斯克爆发激烈争执而撤回艾萨克曼的初次提名，仅过了半年时间。

若艾萨克曼最终获联邦参议院确认，他将接替目前由运输部长达菲（Sean Duffy）代理的NASA署长职位。

川普在贴文中表示：「杰瑞德（指艾萨克曼）对太空的热情、他的太空人经验，以及他致力推动探索边界、揭开宇宙奥秘并促进新太空经济的精神，使他成为领导NASA的理想人选。」

今年5月，川普在与马斯克因「大而美」国内大型政策法案产生分歧后，撤回了艾萨克曼的NASA署长提名。

川普今天宣布提名后，马斯克随即在社群媒体平台X上贴出川普宣布艾萨克曼再获提名的截图，并附上「爱心、火箭、美国国旗」等表情符号。

全球首富马斯克曾与川普关系密切，率领「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）削减开支小组，但两人后因预算支出计画而关系决裂。

马斯克据报曾直接向川普游说，希望由艾萨克曼出任NASA署长，这引发可能利益冲突的质疑。

艾萨克曼是1名技术精湛的飞行员，2024年9月在太空探索科技公司（SpaceX）「北极星黎明」（Polaris Dawn）任务中，成为首位进行太空漫步的民间人士，创下历史纪录。

42岁的艾萨克曼是支付公司Shift4 Payments的创办人兼执行长，多次搭乘SpaceX火箭进行民间太空任务，是SpaceX太空探索计画的重要客户与支持者。

这项任命仍需经过美国参院批准后才能生效。（编译：徐睿承）