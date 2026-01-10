川普力邀投资委内瑞拉 美石油巨头谨慎看待

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天力促主要石油公司高层，要求他们投资委内瑞拉庞大的石油储备，但遭遇审慎回应，埃克森美孚执行长更直言，若无彻底改革，实在「无法投资」委国。

在委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）被美方抓捕后，川普告诉这些业界领袖，将由他的政府来决定哪些公司获准在委内瑞拉营运，而非卡拉卡斯当局。

川普在白宫表示：「我们将决定哪些石油公司能进去…（我们）将与这些公司达成协议。」他主张，外国公司在马杜洛治下没有得到实质保障。

他补充说：「但现在你们有完全的保障。这是一个全然不同的委内瑞拉。」

川普表示，石油公司将「直接与我们打交道」，暗示美国政府在开发委内瑞拉资源方面，会试图将这个石油资源丰富但资金短缺的拉美国家完全排除在决策过程之外。

尽管有川普的保证，埃克森美孚（ExxonMobil）执行长伍兹（Darren Woods）仍抱持怀疑。

他说：「我们在那里的资产已经被没收过两次，所以，你可以想像，要第3次重新进入，需要一些相当重大的改变。」

伍兹直言：「如果我们看看委内瑞拉当今现有的法律和商业结构框架，那里是无法投资的。」

这场白宫会议举行的时机，距离美军抓捕马杜洛不到一周，而川普也毫不掩饰，控制委内瑞拉的石油，正是这次行动的核心。

他在会议开场时表示，会谈将聚焦于美国公司如何能迅速重建委国破败的石油工业，并将日产量提升数百万桶。

副总统范斯（JD Vance）、国务卿卢比欧（Marco Rubio）、能源部长莱特（Chris Wright）与雪佛龙（Chevron）、埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips）、哈里伯顿（Halliburton）、瓦勒罗能源（Valero）、马拉松石油（Marathon）、壳牌（Shell）、托克（Trafigura）、维多集团（Vitol）和力豹仕集团（Repsol）等公司的高层一同出席了会议。

分析师告诉法新社，川普推动振兴委内瑞拉石油工业的计画，在经济和战略方面的基础并不稳固。

专家警告，帐面上的庞大储量并不等于能快速或获利的生产，并指出委内瑞拉面临基础设施过时、政治不稳定、重质原油开采成本高昂，以及在全球正从化石燃料转向的趋势下，投资者普遍感到不安等问题。