川普加萨走廊和平计画 传联合国安理会17日表决

（法新社纽约联合国总部14日电） 法新社报导，美国上周正式在联合国安全理事会（UNSC）就加萨走廊议题决议文启动协商，内容包含美国总统川普的和平计画。外交界人士透露，安理会将在17日进行表决。

这份决议除了要让已交战2年的以色列和巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）贯彻加萨走廊（Gaza Strip）停火协议，还支持川普（Donald Trump）的加萨和平计画。

根据法新社昨天见过的草案内文，当中提到「欢迎和平委员会（Board of Peace）的成立」。这个委员会将是加萨走廊过渡时期治理机关，权限至2027年底，理论上由川普担任主席。

这份决议并将授权联合国安理会成员组建一支「临时性国际维和部队（International Stabilization Force，ISF）」。这支部队将与以色列、埃及和经过新训练的巴勒斯坦警察合作，协助确保边境地区安全及实现加萨走廊非军事化。

此外，这份最新版本决议提到未来建立巴勒斯坦国的可能性，与先前几版决议不同。

美国与埃及、沙乌地阿拉伯、土耳其和印尼等数个阿拉伯或穆斯林为主国家今天发表联合声明，呼吁联合国安理会尽快通过这份决议。

然而，尽管川普加萨和平计画的原则至今获得安理会成员国支持，但外交界消息人士指出，美国的决议案仍存在一些疑问。

其中最主要是美国方案缺乏由安理会监督的机制，以及关于巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）扮演的角色，或是国际维和部队的详细权限，都仍待厘清。