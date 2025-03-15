川普司法部演说 猛烈抨击政敌和「违法」媒体

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天猛烈抨击「违法」媒体和他的政敌，将他在司法部的演说变成一场充满愤恨的痛骂。

川普花了许多篇幅抱怨前总统拜登将司法部当作「武器」来对付他，矢言要「揭发」他的政敌们。

川普说：「前任（总统们）将司法部变成不公不义部…我今天在各位面前宣布，那些日子结束了，不会再回来了。」

川普自今年1月重返白宫后，即大刀阔斧改变司法部。司法部曾对他提出两起刑事诉讼，其中一起是他涉嫌企图推翻2020年总统大选结果。

川普在演说中矢言调查政敌，他说：「我们必须坦承面对发生在内部的谎言和不当行为。」

他说，政府将「把卑劣分子和腐败势力逐出政府，我们会…彻底揭发他们的滔天大罪和严重不当行为」。

川普对那些以批判方式报导他相关事务的美国媒体特别气愤。

他对台下的检察官和执法人员说，美国有线电视新闻网（CNN）、微软国家广播公司（MSNBC）和一些报纸「有97.6%的报导都在写我坏话」，「这种情况必须停止，这必须视为违法」。

他形容这些媒体是「民主党的政治分部，在我看来，他们真的很腐败，他们都在违法，他们的行为都违法」。

自川普第一次于2016年当选总统以来，他的言论重点之一就是抨击美国媒体，称这些媒体是「人民公敌」和「假新闻」。

川普重返白宫后，很快就向美联社等主流媒体施压，同时扩大允许过去属于边缘的右翼媒体进入白宫采访，这场不寻常的演说更打破了数十年来旨在保障司法独立不受白宫影响的政治常规。