川普回应呛声民众 意外手势引发讨论

（法新社底特律13日电） 社群媒体流传的一段影片显示，美国总统川普（Donald Trump）今天在密西根州参访汽车工厂时，对现场一名呛声民众做出不雅手势并爆粗口。

影片中，川普身穿黑色长大衣，站在密西根州底特律（Detroit）福特F-150工厂高架走道俯瞰厂房。一阵喧闹后，川普似乎指向厂房内的呛声者，神情严厉，回呛几句难听话，随后竖起中指。

这名呛声民众身分并未曝光，但白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）告诉法新社，对方自作自受。他说：「有个疯子情绪失控，狂骂脏话，总统给出了明确且恰如其分的回应。」

美国娱乐媒体TMZ报导，该名呛声者疑似对着川普大喊「恋童癖保护者」。

79岁川普在第2个总统任期内，始终面临着公开已故性罪犯金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件的压力。川普与艾普斯坦曾是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦对仲介卖淫指控认罪前就已与对方断绝往来。

艾普斯坦2019年在纽约监狱候审时身亡，当时他因涉嫌贩运未成年少女从事性交易受审。这起死亡案官方虽判定为自杀，但长期以来一直是川普支持者所热衷散布的阴谋论焦点。

川普已批准跨党派法案释出艾普斯坦案相关文件，但司法部尚未于去年12月19日期限前公开所有内容。

本月稍早，司法部官员表示，目前仍在审查超过200万份文件，准备释出。（编译：蔡佳敏）